Zarząd PZU proponuje wypłacić 4,8 zł dywidendy za akcję

Zarząd PZU proponuje na wypłatę dywidendy przeznaczyć 4,1 mld zł – poinformowała spółka. Oznacza to, że posiadacze akcji największego ubezpieczyciela w naszym kraju mogliby liczyć na 4,8 zł za walor.

W komunikacie giełdowym wskazano, że zarząd zaproponował datę wypały dywidendy na 8 października 2026 r. Wskazana przez PZU kwota, jaka ma trafić do inwestorów, ma pochodzić z 6,151 mld zł, która składa się z zysku netto spółki za 2025 r. – mowa tu o 5,062 mld zł – oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2024 r.

Pozostałe 2 mld zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy, a 8,4 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka dodała, że proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2025-2027, a także uwzględnia zalecenia KNF.

Źródło: XYZ/PAP