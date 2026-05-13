Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 12:23

Zarząd PZU proponuje wypłacić 4,8 zł dywidendy za akcję

Zarząd PZU proponuje na wypłatę dywidendy przeznaczyć 4,1 mld zł – poinformowała spółka. Oznacza to, że posiadacze akcji największego ubezpieczyciela w naszym kraju mogliby liczyć na 4,8 zł za walor.

W komunikacie giełdowym wskazano, że zarząd zaproponował datę wypały dywidendy na 8 października 2026 r. Wskazana przez PZU kwota, jaka ma trafić do inwestorów, ma pochodzić z 6,151 mld zł, która składa się z zysku netto spółki za 2025 r. – mowa tu o 5,062 mld zł – oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2024 r.

Przeczytaj również: PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?

Pozostałe 2 mld zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy, a 8,4 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka dodała, że proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2025-2027, a także uwzględnia zalecenia KNF.

Źródło: XYZ/PAP

Siedziba PZU
PZU jest największą instytucją finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Robocop made in China. Humanoidy wychodzą na ulice miast
W dziedzinie wprowadzania robotów do codziennego życia Chiny są globalnym poligonem doświadczalnym. Tamtejsze firmy dominują pod względem liczby sprzedanych humanoidów, ale na razie tylko dzięki…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026