Modivo i LPP tracą, WIG20 w dół. Dzień na GPW 26 maja 2026 r.

Na wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie przeważały spadki. Indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), zszedł poniżej poziomu 3700 pkt. Na zamknięciu wyniósł 3682,07 pkt., o 1,01 proc. poniżej poziomu zanotowanego w poniedziałek.

Indeks WIG spadł o 0,86 proc.do 136675,28 pkt. O 0,56 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia, na poziomie 9608,16 pkt., notowania zakończył indeks mWIG40. Indeks sWIG80 z kolei zakończył dzień na nieznacznym plusie. Wzrósł na zamknięciu o 0,04 proc. do 31908,66 pkt.

To odwrócenie nastrojów wobec optymizmu, który dał się zauważyć w poniedziałek po tym, jak w trakcie weekendu prezydent USA Donald Trump sugerował, że bliskie może być porozumienie z Iranem. W nocy z poniedziałku na wtorek Dowództwo Centralne USA poinformowało jednak o przeprowadzeniu uderzeń na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny – podało dowództwo.

„Po chwilowym rozluźnieniu atmosfery rynkowej, wynikającym z nadziei na szybkie zawarcie porozumienia, ostatnie godziny przyniosły nieoczekiwany zwrot akcji na Bliskim Wschodzie. Pomimo trwających negocjacji siły amerykańskie przeprowadziły serię uderzeń na południu Iranu" – napisał w porannym komentarzu Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym Xelion.

Jak zauważył analityk, w reakcji na te wydarzenia odbiły ceny ropy naftowej oraz rentowności obligacji. Dodał, że jego zdaniem uwaga inwestorów będzie się teraz skupiać na kolejnych doniesieniach z Bliskiego Wschodu.

Worldbox odbije się na wynikach Modivo

Do najmocniej zniżkujących na warszawskim parkiecie w ramach indeksu WIG20 należała spółka Modivo. W poniedziałek po zamknięciu notowań firma podała, że w wyniku za 2025 r. wykaże odpis w wysokości 156 mln zł z tytułu utraty wartości firmy. Jest to związane z alokacją ceny udziałów w Worldbox.

Spółka w ramach alokacji ceny nabycia udziałów w Worldbox (dawniej MKRI) wyliczyła wartość godziwą przekazanej zapłaty, uwzględniając należności i przekazaną zapłatę. Alokacja ta wykazała powstanie wartości firmy w wysokości 321 mln zł. Modivo przeprowadziło test na utratę wartości powstałego aktywa. W jego wyniku władze spółki podjęły decyzję o częściowym odpisie skalkulowanej wartości firmy.

„Wycena została ustalona w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wynika z ostrożnościowego przyjęcia podwyższonej w stosunku do innych aktywów Grupy Modivo stopy dyskonta w celu odzwierciedlenia wczesnej fazy rozwoju konceptu Worldbox. Przyjęta stopa dyskonta to 24 proc.” – napisano w komunikacie.

We wtorek na zakończeniu notowań Modivo było notowane o 2,13 proc. poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Za akcję spółki trzeba było zapłacić 79,96 zł.

Traciły także inne spółki z sektora odzieżowego, Pepco oraz LPP. Ich notowania spadły odpowiednio o 1,78 proc. oraz 2,05 proc.

KGHM liderem strat w WIG20

Wśród spółek, które straciły najmocniej w obrębie warszawskiego indeksu bluechipów, był także KGHM. Kurs spółki spadł o 1,99 proc. do 334,70 zł za akcję.

W ramach indeksu WIG20 we wtorek zyskały natomiast trzy spółki, w tym dwie z sektora energetycznego. O 1,9 proc. w górę poszedł kurs PGE, a o 0,92 proc. – Taurona. W górę o 0,81 proc. poszły także notowania Żabki.

Źródło: PAP/XYZ