Modivo wykaże odpis na 156 mln zł z tytułu utraty wartości firmy. Wynik za 2025 r. będzie niższy

Modivo w wyniku za 2025 r. wykaże odpis w wysokości 156 mln zł z tytułu utraty wartości firmy – podała spółka. Jest to związane z alokacją ceny udziałów w Worldbox.

Spółka w ramach alokacji ceny nabycia udziałów w Worldbox (dawniej MKRI) wyliczyła wartość godziwą przekazanej zapłaty, uwzględniając należności i przekazaną zapłatę. Alokacja ta wykazała powstanie wartości firmy w wysokości 321 mln zł.

Modivo przeprowadziło test na utratę wartości powstałego aktywa. W jego wyniku władze spółki podjęły decyzję o częściowym odpisie skalkulowanej wartości firmy – odpis z tytułu utraty wartości firmy wyniesie 155,7 mln zł.

„Wycena została ustalona w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wynika z ostrożnościowego przyjęcia podwyższonej w stosunku do innych aktywów Grupy Modivo stopy dyskonta w celu odzwierciedlenia wczesnej fazy rozwoju konceptu Worldbox. Przyjęta stopa dyskonta to 24 proc.” – czytamy w komunikacie.

Odpis ma charakter bezgotówkowy. Nie wpłynie na wyliczenie kowenantów wynikających z zawartych przez grupę Modivo umów kredytowych, ale obniży sskonsolidowany wynik Grupy Modivo za 2025 r.

Źródło: PAP