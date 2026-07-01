Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.

Pierwszy dzień lipca przyniósł wzrosty na warszawskiej giełdzie. Do godz. 15 główne indeksy oscylowały wokół poziomów odniesienia, ale potem poszły w górę.

Ostatecznie szeroki WIG wzrósł o 0,8 proc. do 136 678 pkt, podczas gdy WIG20 urósł o 0,7 proc. i wyniósł 3 612 pkt. Ostatni raz tak wysoko był 23 czerwca.

Najmocniej zyskał jednak mWIG40 – o 1 proc. Tymczasem sWIG80 na zamknięciu wyniósł 0,7 proc.

– Od kilku sesji mamy równowagę popytu i podaży na warszawskiej giełdzie. Zarówno WIG20, jak i mWIG40 i sWIG80 konsolidują się, nie generując jakichś konkretnych sygnałów inwestycyjnych. Być może nieco więcej przemawia za korekcyjnymi spadkami, szczególnie gdy spojrzy się na indeks najmniejszych spółek. Natomiast w przypadku średnich i dużych spółek na razie trudno mówić o jakichś konkretnych sygnałach – mówi analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński.

– Krajowy kontekst makro jest mieszany. Niższa inflacja CPI, która w czerwcu spadła do 2,5 proc. w ujęciu rocznym, wspiera oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, ale słabszy obraz przemysłu po danych PMI studzi apetyt na spółki cykliczne – dodaje ekspert XTB Kamil Szczepański.

W WIG20 zielono, ale wzrosty są umiarkowane

W WIG20 niekwestionowanym liderem wzrostów zostało Modivo, którego akcje podrożały o 3,9 proc. Za nim uplasowały się Dino ze wzrostem o 2,1 proc. i Allegro ze wzrostem o 2 proc., a dalej – Żabka, Alior, PKO BP i LPP, których akcje wzrosły o ponad 1 proc.

Straty odnotowało sześć blue chipów. Najmocniej, bo o 1 proc., spadł Tauron. Pozostałe spółki, które zakończyły środową sesję na czerwono, to Erste, Kruk, PGE, Budimex i KGHM. W środę miedziowy gigant ogłosił, że rozbuduje zakład w Sierra Gorda w Chile.

Zdaniem Przemysława Smolińskiego poziomami oporu i wsparcia są dla WIG20 3.780–3.790 pkt i 3.530–3.550 pkt.

– Jeżeliby poziom 3.790 pkt został przełamany, to bardziej już mówimy o kontynuacji trendu wzrostowego średnio- czy wręcz długoterminowego. W razie przebicia wsparcia na ok. 3.530 pkt moglibyśmy mówić o kontynuacji krótkoterminowej korekty – tłumaczy.

Jego zdaniem bardziej prawdopodobne są jednak spadki.

Spółki informatyczne z wyraźnym wzrostem

W środę najlepszym sektorem został WIG-Informatyka, zyskując 3,3 proc. To efekt przede wszystkim wzrostu cen akcji Asseco Poland (+5,2 proc.), które ma niemal 50-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie wzrósł też sektor odzieżowy (+ 1,7 proc.) za sprawą zwyżek Modivo i LPP.

Najmocniejszy spadek, o 1,2 proc., zaliczył sektor spółek medialnych.

Tymczasem indeks WIG-Banki urósł o 0,7 proc.

„Najbezpieczniej będzie poczekać na sygnał"

– Być może inwestorzy czekają na to, co wydarzy się na giełdach za oceanem, czy sprawdzą się te kasandryczne przepowiednie odnośnie spółek związanych ze sztuczną inteligencją i ich akcje ulegną przecenie, czy wyklaruje się sytuacja na Bliskim Wschodzie – zastanawia się Przemysław Smoliński.

Jak dodaje, wakacyjny okres nie sprzyja zmienności.

– Najbezpieczniejszą strategią jest obecnie poczekać na konkretny sygnał ze strony rynku i być może ten sygnał pojawi się w ciągu najbliższych sesji, choć nie można wykluczyć, że będziemy na niego czekać kilka tygodni, a być może nawet odrobinę dłużej – kwituje.