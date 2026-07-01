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Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.
Środowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej giełdzie. W WIG20 najmocniejsze było Modivo, a indeks powrócił powyżej 3600 pkt. Ekspert wskazuje jednak, że brakuje jednoznacznych sygnałów. „Być może nieco więcej przemawia za korekcyjnymi spadkami" – mówi.
Do godz. 15 główne indeksy GPW oscylowały wokół poziomów odniesienia, ale potem poszły w górę. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 1 lipca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.