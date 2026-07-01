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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.

Środowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej giełdzie. W WIG20 najmocniejsze było Modivo, a indeks powrócił powyżej 3600 pkt. Ekspert wskazuje jednak, że brakuje jednoznacznych sygnałów. „Być może nieco więcej przemawia za korekcyjnymi spadkami" – mówi.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
01.07.2026, 17:37
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Do godz. 15 główne indeksy GPW oscylowały wokół poziomów odniesienia, ale potem poszły w górę. Fot. materiały prasowe

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 1 lipca 2026 r.
  2. Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
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Pierwszy dzień lipca przyniósł wzrosty na warszawskiej giełdzie. Do godz. 15 główne indeksy oscylowały wokół poziomów odniesienia, ale potem poszły w górę.

Ostatecznie szeroki WIG wzrósł o 0,8 proc. do 136 678 pkt, podczas gdy WIG20 urósł o 0,7 proc. i wyniósł 3 612 pkt. Ostatni raz tak wysoko był 23 czerwca.

Najmocniej zyskał jednak mWIG40 – o 1 proc. Tymczasem sWIG80 na zamknięciu wyniósł 0,7 proc.

Od kilku sesji mamy równowagę popytu i podaży na warszawskiej giełdzie. Zarówno WIG20, jak i mWIG40 i sWIG80 konsolidują się, nie generując jakichś konkretnych sygnałów inwestycyjnych. Być może nieco więcej przemawia za korekcyjnymi spadkami, szczególnie gdy spojrzy się na indeks najmniejszych spółek. Natomiast w przypadku średnich i dużych spółek na razie trudno mówić o jakichś konkretnych sygnałach – mówi analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński.

Krajowy kontekst makro jest mieszany. Niższa inflacja CPI, która w czerwcu spadła do 2,5 proc. w ujęciu rocznym, wspiera oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, ale słabszy obraz przemysłu po danych PMI studzi apetyt na spółki cykliczne – dodaje ekspert XTB Kamil Szczepański.

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W WIG20 zielono, ale wzrosty są umiarkowane

W WIG20 niekwestionowanym liderem wzrostów zostało Modivo, którego akcje podrożały o 3,9 proc. Za nim uplasowały się Dino ze wzrostem o 2,1 proc. i Allegro ze wzrostem o 2 proc., a dalej – Żabka, Alior, PKO BP i LPP, których akcje wzrosły o ponad 1 proc.

Straty odnotowało sześć blue chipów. Najmocniej, bo o 1 proc., spadł Tauron. Pozostałe spółki, które zakończyły środową sesję na czerwono, to Erste, Kruk, PGE, Budimex i KGHM. W środę miedziowy gigant ogłosił, że rozbuduje zakład w Sierra Gorda w Chile.

Zdaniem Przemysława Smolińskiego poziomami oporu i wsparcia są dla WIG20 3.780–3.790 pkt i 3.530–3.550 pkt.

– Jeżeliby poziom 3.790 pkt został przełamany, to bardziej już mówimy o kontynuacji trendu wzrostowego średnio- czy wręcz długoterminowego. W razie przebicia wsparcia na ok. 3.530 pkt moglibyśmy mówić o kontynuacji krótkoterminowej korekty – tłumaczy.

Jego zdaniem bardziej prawdopodobne są jednak spadki.

Spółki informatyczne z wyraźnym wzrostem

W środę najlepszym sektorem został WIG-Informatyka, zyskując 3,3 proc. To efekt przede wszystkim wzrostu cen akcji Asseco Poland (+5,2 proc.), które ma niemal 50-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie wzrósł też sektor odzieżowy (+ 1,7 proc.) za sprawą zwyżek Modivo i LPP.

Najmocniejszy spadek, o 1,2 proc., zaliczył sektor spółek medialnych.

Tymczasem indeks WIG-Banki urósł o 0,7 proc.

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„Najbezpieczniej będzie poczekać na sygnał"

– Być może inwestorzy czekają na to, co wydarzy się na giełdach za oceanem, czy sprawdzą się te kasandryczne przepowiednie odnośnie spółek związanych ze sztuczną inteligencją i ich akcje ulegną przecenie, czy wyklaruje się sytuacja na Bliskim Wschodzie – zastanawia się Przemysław Smoliński.

Jak dodaje, wakacyjny okres nie sprzyja zmienności.

Najbezpieczniejszą strategią jest obecnie poczekać na konkretny sygnał ze strony rynku i być może ten sygnał pojawi się w ciągu najbliższych sesji, choć nie można wykluczyć, że będziemy na niego czekać kilka tygodni, a być może nawet odrobinę dłużej – kwituje.

Główne wnioski

  1. Środowa sesja przyniosła wzrosty na GPW. WIG wzrósł o 0,8 proc. do 136 678 pkt, aWIG20 – o 0,7 proc. i do 3 612 pkt. Z kolei mWIG40 zyskał o 1 proc., a sWIG80 0,7 proc.
  2. W WIG20 niekwestionowanym liderem wzrostów zostało Modivo, którego akcje podrożały o 3,9 proc., a za nim uplasowały się Dino i Allegro. Spadek kursów zaliczyło sześć blue chipów, z czego najmocniej, bo o 1 proc., Tauron.
  3. Według Przemysława Smolińskiego na warszawskiej giełdzie panuje równowaga podaży i popytu, a indeksy nie generują konkretnych sygnałów. Analityk uważa, że lekko bardziej prawdopodobne są spadki. „Najbezpieczniejszą strategią jest obecnie poczekać na konkretny sygnał ze strony rynku" – mówi, choć zaznacza, że na taki sygnał trzeba będzie poczekać od kilku dni do nawet paru miesięcy.