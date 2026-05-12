Inflacja w USA przyspieszyła i przebiła rynkowe prognozy

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła w tempie 3,8 proc. licząc rok do roku. Jest to najwyższy odczyt od maja 2023 r. i jednocześnie przebił on rynkowe prognozy. Konsensus przewidywał wskaźnika na poziomie 3,7 proc.

Patrząc na dynamikę w ujęciu miesięcznym ceny w USA wzrosły o 0,6 proc. Takie dane są zgodne z szacunkami ekspertów, a także odczyt ten jest równy temu odnotowanemu w marcu.

Biuro Statystyki Pracy odnotowało także wzrost wskaźnika bazowego, przy wyliczaniu którego nie uwzględnia się cen żywności i energii. Inflacja liczona w ten sposób wyniosła w kwietniu 2,8 proc. r/r oraz 0,4 proc. m/m. Rynkowe prognozy zakładały wolniejszy wzrost, do 2,7 proc., wobec 2,6 proc. odnotowanych w marcu.

Inflacja w największej gospodarce świata wróciła na wzrostowe tory w marcu, kiedy odnotowano odczyt na poziomie 3,3 proc. Motorem napędowym dla podwyżek cen w gospodarce są ceny paliw. W kwietniu, w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej, benzyna była droższa o średnio 28,4 proc., a diesel o 54,3 proc. W ujęciu miesięcznym stawki na pylonach wzrosły odpowiednio o 5,4 oraz 5,8 proc.