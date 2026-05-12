Allegro uruchamia aplikację na ChatGPT. „Prawdziwy game changer”

Allegro udostępniło swoją aplikację na ChatGPT jako jedna z pierwszych polskich firm – przekazali przedstawiciele spółki. Ogłoszenie pojawiło się dzień po ogłoszeniu współpracy z Open AI. „To prawdziwy game changer” – czytamy w komunikacie.

Główne założenia aplikacji to skrócenie czasu zakupu, czytelna i atrakcyjna prezentacja oraz spersonalizowane filtrowanie ofert. Jest już dostępna dla użytkowników ChatGPT na liście aplikacji w interfejsie modelu.

„Nowa aplikacja Allegro w ChatGPT to prawdziwy game changer [...] Allegro nie tylko śledzi globalne trendy, ale aktywnie je tworzy” – chwalą się przedstawiciele firmy.

To kolejny krok Allegro w stronę wykorzystania sztucznej inteligencji. W czwartek 7 maja spółka udostępniła Asystenta AI w aplikacji mobilnej, a w poniedziałek podpisała umowę o współpracy z OpenAI. Amerykańska spółka ma wesprzeć Allegro we wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

– Patrzymy na sztuczną inteligencję nie jak na pojedynczą funkcję czy narzędzie, ale jak na technologię, która zmienia sposób funkcjonowania e-commerce – mówił w poniedziałek prezes Allegro Marcin Kuśmierz.