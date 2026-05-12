Orlen zapowiada odpis na ponad 1,1 mld zł. Chodzi m. in. o projekt Nowa Chemia

Orlen przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2026 r. dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów o łącznej wysokości 1 mld 145 mln zł.

Koncern „w ramach prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za pierwszy kwartał 2026 r. zidentyfikował przesłanki utraty wartości dla wybranych aktywów segmentu Downstream i przeprowadził testy na utratę wartości aktywów, zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości"– podała spółka w komunikacie.

Jak podał Orlen, odpis na 1 mld 145 mln obejmuje w szczególności nakłady w wysokości 880 mln zł w związku z realizacją projektu Nowa Chemia.

W komunikacie Orlen podaje również, że przewiduje uwzględnienie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał odpisy aktualizujące wartość aktywów ORLEN CGU Petrochemia w wysokości 960 mln zł.

„Odpisy aktualizujące wartość aktywów mają charakter niegotówkowy i nie mają bezpośredniego związku z przepływami z działalności operacyjnej bieżącego okresu sprawozdawczego (...). Powyższe zdarzenia i szacunki wyniku są obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za pierwszy kwartał, które spółka opublikuje 28 maja 2026 r." – zaznacza Orlen.

Nowa Chemia to projekt ogłoszony przez Orlen w grudniu 2024 r. Zastąpił wcześniejszą inwestycję – budowę w zakładzie głównym w Płocku kompleksu Olefiny III. Budowa trwała od 2021 r.

Jak opisywaliśmy w XYZ, po zmianach w zarządzie Orlenu w 2024 r. nowe kierownictwo przeprowadziło analizę i weryfikację kosztów projektu Olefiny III. Na początku planowano, że inwestycja będzie kosztować 8,3 mld zł. W 2023 r. ówczesne władze Orlenu zwiększyły jednak planowane wydatki do 25 mld zł. Natomiast nowy zarząd stwierdził, że po uwzględnieniu budowy infrastruktury niezbędnej do działania instalacji łączne koszty projektu sięgnęłyby 45–51 mld zł. Projekt wstrzymano, a jego miejsce uruchomiono Nową Chemię.

W połowie kwietnia 2026 r. rada nadzorcza Orlenu zaakceptowała zaktualizowany budżet projektu Nowa Chemia w wysokości 35,8 mld zł. Oznacza to, że finalny koszt został zredukowany o 16 mld zł, co według spółki pozwoli zagwarantować rentowność projektu.

W ramach inwestycji ma powstać nowoczesna instalacja do produkcji monomerów. Zwiększone mają zostać możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4. Kompleks ma zostać oddany do eksploatacji nie wcześniej niż w 2030 r. Wtedy Nowa Chemia przejmie funkcje instalacji działającej obecnie w ramach Olefin II i użytkowana będzie przez cały cykl działalności płockiego zakładu – podaje Orlen.