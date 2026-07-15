Kategoria artykułu: Biznes
Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Rząd obiecywał porządek w najmie krótkoterminowym. Dostarczył wersję okrojoną ze wszystkiego, o co apelowały samorządy i część mieszkańców. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłasza zdanie odrębne. Jako jedyna.
15.07.2026, 16:09
Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 14 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich. Zdanie odrębne zgłosiła Minister Pełczyńska-Nałęcz (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co dokładnie zmienia ustawa UC135 w zasadach najmu krótkoterminowego w Polsce.
- Dlaczego rządowy projekt jest dziś węższy niż jego pierwotna, wiosenna wersja.
- Co się stanie z rozwiązaniami usuniętymi z projektu rządowego, takimi jak strefy gminne czy ułatwienia ppoż.