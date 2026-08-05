Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Najem przestaje być planem B. Rynek wciąż nie daje jednak poczucia bezpieczeństwa
Polski rynek najmu dojrzewa szybciej niż regulujące go zasady. Rosną koszty, spada zaufanie, a dostępna oferta coraz częściej rozmija się z potrzebami najemców.
05.08.2026, 05:11
Koszt najmu pozostaje najbardziej namacalnym problemem. Opłaty, remonty, podatki i koszt kapitału ograniczają pole do obniżek, lecz możliwości najemców nie rosną wraz ze wzrostem oczekiwań inwestorów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego najem w Polsce nadal jest traktowany jako rozwiązanie przejściowe, a nie pełnoprawna forma mieszkalnictwa.
- Co jest dziś większym problemem rynku najmu: wysokie koszty, brak stabilnych zasad czy niedopasowanie mieszkań do potrzeb lokatorów.
- Jak profesjonalizować rynek najmu bez uprzywilejowania ani właścicieli, ani najemców.