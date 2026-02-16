Kategoria artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy notuje rekordowy popyt, ale nowa podaż niemal zamarła. W IV kwartale 2025 r. nie oddano ani jednego biurowca. W stolicy zaczyna brakować nowych biur.
16.02.2026, 05:25
Od 2020 r. z warszawskiej mapy biurowej zniknęło blisko 410 tys. m kw. powierzchni, z czego rekordowe 152 tys. m kw. przypadło na sam rok 2025. (fot. Getty Images).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego warszawski rynek biurowy w 2025 r. wszedł w fazę strukturalnego niedoboru nowej podaży.
- Jak deficyt nowoczesnych biur w centrum wpływa na czynsze, strategie najemców i decyzje deweloperów.
- Jak długo może potrwać obecna nierównowaga między popytem a podażą w Warszawie.