Warszawa w czołówce najbardziej atrakcyjnych miast do inwestycji w nieruchomości

Warszawa zajęła trzecie miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych miast do inwestycji w nieruchomości w Europie w 2026 r. – wynika z raportu CBRE. Pierwsze i drugie miejsce zajęły odpowiednio Londyn i Madryt.

W badaniu CBRE, na którym bazuje opublikowany w czwartek raport, inwestorzy wskazywali rynki, które ich zdaniem powinny osiągnąć najwyższe całkowite stopy zwrotu z nieruchomości w 2026 r., z pominięciem rynku rodzimego.

Stolica Polski – jak podali autorzy raportu – awansowała w porównaniu z poprzednim rokiem i wyprzedziła m.in. Barcelonę, Mediolan i Paryż. Zdaniem CBRE dla Warszawy oznacza to umocnienie pozycji w gronie najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie.

Rynek nieruchomości. Polska jako kraj również na trzecim miejscu

– Wyniki badania dowodzą coraz silniejszej pozycji Warszawy wśród najbardziej konkurencyjnych rynków nieruchomości komercyjnych w Europie. Stolica Polski przestała już być postrzegana wyłącznie jako rynek regionalny – lider Europy Środkowo-Wschodniej, a funkcjonuje w jednym szeregu z dojrzałymi lokalizacjami inwestycyjnymi Europy Zachodniej – stwierdził dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE Przemysław Felicki.

Jak ocenił, z perspektywy inwestorów kluczowe znaczenie mają tu stabilne fundamenty makroekonomiczne, dobre prognozy wzrostu gospodarczego, pod względem których Polska wyprzedza resztę krajów regionu, a także silne fundamenty najmu.

Inwestorzy zostali zapytani również o najbardziej perspektywiczne kraje.

– Wyniki tego badania w dużej mierze odzwierciedlają pozycję poszczególnych miast. Polska, jako największa gospodarka regionu Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymała trzecie miejsce w rankingu krajowym już trzeci rok z rzędu – wskazali autorzy.

Dodali, że liderem po raz pierwszy została Hiszpania, wskazywana przez niemal połowę respondentów jako rynek o najwyższym potencjale zwrotów w 2026 r.

Autorzy badania wyjaśnili, że inwestorów do Hiszpanii zachęcają solidne fundamenty gospodarcze, silny sektor turystyczny oraz popyt mieszkaniowy, a także fakt, że ceny w wielu segmentach pozostają poniżej średniej europejskiej.

– Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na czwartym Włochy, które awansowały dzięki większej stabilności finansowej, ograniczonej podaży nowych projektów i potencjałowi rynków regionalnych. Pierwszą piątkę zamknęły Niemcy – dodali autorzy.

Badanie CBRE „European Investor Intentions Survey 2026” zostało przeprowadzone w dniach 4 listopada – 3 grudnia 2025 r. na grupie 698 inwestorów z całego świata.

Źródło: PAP

Widok na biurowce w centrum Warszawy
Na zdjęciu: widok na biurowce w centrum Warszawy. Fot. Antagain/Getty Images
