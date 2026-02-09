Europejskie banki coraz częściej finansują nieruchomości. Polskie też, ale są ostrożne

Badanie przeprowadzone na 47 bankach z 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej wynika, że coraz częściej inwestują one w nieruchomości komercyjne. Najczęściej – w mieszkania.

36 proc. banków w regionie zwiększyło w 2025 r. swoje zaangażowanie w finansowanie nieruchomości – wynika z raportu KPMG „Property Lending Barometer 2025”. Banki najczęściej finansowały nowe projekty w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Wysoką pozycję zajmują projekty przemysłowe i logistyczne, a hotele i resorty mają opinię najbardziej ryzykownych.

2/3 instytucji spodziewa się dalszego wzrostu portfeli kredytowych w perspektywie 12–18 miesięcy.

Polska wraz z Czechami odpowiadała za ok. 2/3 całkowitego wolumenu inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Polskie banki są jednak jednymi z najbardziej rygorystycznych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

„Widzimy wyraźne przejście od fazy wstrzymanych decyzji do ostrożnego, ale konsekwentnego powrotu aktywności. Banki pozostają selektywne, jednak dobrze przygotowane projekty […] mają dziś większe szanse na pozyskanie finansowania niż jeszcze rok temu. Na ożywienie sytuacji na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych niewątpliwie wpłynął cykl obniżek stóp procentowych” – mówi Monika Dębska-Pastakia, szefowa zespołu real estate KPMG w Polsce.

Dla banków największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji kredytowych mają jakość aktywów, wiarygodność inwestora oraz model biznesowy projektu.

20 proc. banków strefy euro złagodziło standardy kredytowe dla „zielonych” firm, a 35 proc. zaostrzyło podejście kredytowe wobec przedsiębiorstw wysokoemisyjnych. Ponad połowa banków korzysta już z AI, by zwiększyć produktywność i wspierać pracę, najczęściej w Polsce i na Węgrzech.