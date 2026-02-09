Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 11:04

Europejskie banki coraz częściej finansują nieruchomości. Polskie też, ale są ostrożne

Badanie przeprowadzone na 47 bankach z 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej wynika, że coraz częściej inwestują one w nieruchomości komercyjne. Najczęściej – w mieszkania.

36 proc. banków w regionie zwiększyło w 2025 r. swoje zaangażowanie w finansowanie nieruchomości – wynika z raportu KPMG „Property Lending Barometer 2025”. Banki najczęściej finansowały nowe projekty w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Wysoką pozycję zajmują projekty przemysłowe i logistyczne, a hotele i resorty mają opinię najbardziej ryzykownych.

2/3 instytucji spodziewa się dalszego wzrostu portfeli kredytowych w perspektywie 12–18 miesięcy.

Polska wraz z Czechami odpowiadała za ok. 2/3 całkowitego wolumenu inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Polskie banki są jednak jednymi z najbardziej rygorystycznych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Polecamy: Deweloperzy nie chcą obniżać cen mieszkań? Za chwilę mogą nie mieć wyboru

„Widzimy wyraźne przejście od fazy wstrzymanych decyzji do ostrożnego, ale konsekwentnego powrotu aktywności. Banki pozostają selektywne, jednak dobrze przygotowane projekty […] mają dziś większe szanse na pozyskanie finansowania niż jeszcze rok temu. Na ożywienie sytuacji na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych niewątpliwie wpłynął cykl obniżek stóp procentowych” – mówi Monika Dębska-Pastakia, szefowa zespołu real estate KPMG w Polsce.

Dla banków największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji kredytowych mają jakość aktywów, wiarygodność inwestora oraz model biznesowy projektu.

20 proc. banków strefy euro złagodziło standardy kredytowe dla „zielonych” firm, a 35 proc. zaostrzyło podejście kredytowe wobec przedsiębiorstw wysokoemisyjnych. Ponad połowa banków korzysta już z AI, by zwiększyć produktywność i wspierać pracę, najczęściej w Polsce i na Węgrzech.

Singu po fuzji rusza z falą akwizycji w Europie
Budowa bloku mieszkalnego. Liczba sprzedanych mieszkań spadła o 9 proc. m/m w październiku.
W 2025 r. banki najczęściej finansowały nowe projekty w segmencie budownictwa mieszkaniowego.
Fot. John Keeble/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Game Changer, czyli przełom w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 9 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Trwałe przeobrażenia w sektorze IT. Zawód programisty w centrum zmian
Polski sektor IT stopniowo wychodzi z korekty, która w latach 2023–2024 zachwiała poczuciem stabilności wielu firm i pracowników. Modele biznesowe firm technologicznych musiały się zmienić. Kluczowe znaczenie zyskały projekty związane ze sztuczną inteligencją. Rynek pracy IT odchodzi od masowych rekrutacji na rzecz wyspecjalizowanych kompetencji.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
06.02.2026