Najgorszy rok od 20 lat. „Z rynku znowu wyparował nam duży browar"
Rok 2025 przyniósł pogorszenie sytuacji na rynku piwowarskim w Polsce. Jak wynika z danych NielsenIQ, sprzedaż piwa wyraźnie spadła: o 5,5 proc. w ujęciu ilościowym i 4,1 proc. pod kątem wartości. Jedynym plusem jest rozwój piw bezalkoholowych, choć i tutaj dynamika wyhamowała. Rok 2026 może być dla branży jeszcze trudniejszy.
14.02.2026, 07:15
2025 był dla branży piwowarskiej w Polsce najgorszym rokiem pod względem sprzedaży od 20 lat. Fot. Kuba Szymanek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z czego wynikają kolejne spadki sprzedaży piwa.
- Które sektory odnotowały największe spadki, a które były na plusie.
- W jakim kierunku będzie podążać branża browarnicza w Polsce.