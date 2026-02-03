Spada sprzedaż piwa w Niemczech. Najgorszy wynik od 1993 r.

Sprzedaż piwa w Niemczech w 2025 roku spadła do najniższego poziomu od ponad 30 lat. Jednocześnie rośnie rynek piw bezalkoholowych, który staje się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów.

Sprzedaż piwa w Niemczech spadła poniżej 8 miliardów litrów w 2025 roku, wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Pierwszy raz od 1993 r. łączna sprzedaż krajowa i zagraniczna osiągnęła tak niski poziom. Dane nie obejmują piw bezalkoholowych ani napojów słodowych.

Przedstawiciele niemieckiego przemysłu piwowarskiego tłumaczą spadek rosnącą popularnością piwa bezalkoholowego i ogólnie bardziej umiarkowanym spożyciem alkoholu. Z danych Niemieckiego Związku Piwowarów wynika, że piwo bezalkoholowe stanowi już 10 proc. wszystkich sprzedawanych piw i jest trzecią najpopularniejszą kategorią piwną w kraju.

Anke Rehlinger, premier landu Saary i „ambasadorka piwa” Niemiec w 2025 r., wskazała na spadek konsumpcji alkoholu wśród młodych ludzi jako pozytywny trend dla zdrowia publicznego. Polityczka SPD podkreśliła, że Niemcy piją piwo coraz bardziej świadomie, a jej zadaniem jako ambasadorki jest promowanie sztuki warzenia łączącej tradycję z innowacją.

Christian Weber, prezes Związku Piwowarów, zaznaczył, że Niemcy są największym producentem piwa bezalkoholowego na świecie. – Ludzie szukają wysokiej jakości piw, które pasują do różnych sytuacji życiowych – powiedział Weber.

Branża sygnalizuje także problemy ekonomiczne sektora gastronomicznego i ogólnie spadające wydatki konsumenckie, które wpływają na sprzedaż piwa. Związek Piwowarów apeluje do polityków o obniżenie kosztów energii, wskazując, że energia i praca są największymi kosztami dla browarów.

Rehlinger podkreśliła potrzebę zapewnienia konkurencyjnych warunków produkcji dla małych i dużych browarów, w tym przystępnych cen energii i wsparcia inwestycji w zrównoważony rozwój.

Pilsner pozostaje najpopularniejszym rodzajem piwa w Niemczech, z udziałem w rynku wynoszącym około 50 proc. Mimo spadków sprzedaży, segment ten wciąż dominuje w preferencjach konsumentów.

Źródło: Politico