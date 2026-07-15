Sektor usług rośnie znacznie szybciej niż przemysł. Widać wyraźnych zwycięzców

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Produkcja usług po wyeliminowaniu wahań sezonowych wzrosła w kwietniu o 6,6 proc. r/r, podał GUS. To bardzo solidne tempo wzrostu. Dla porównania, produkcja przemysłowa w tym okresie o 2,5 proc. r/r.

Usługi już od kilku lat stanowią główny motor napędowy polskiej gospodarki. W stosunku do średniego poziomu z 2021 r., ich produkcja w kwietniu br. była wyższa o 30,1 proc. Sektor usług jest jednak bardzo zróżnicowany, nie wszystkie jego części rosną równie dynamicznie.

Które branże rosną najszybciej?

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GUS wyróżnia sześć głównych kategorii w sektorze usług. Najmocniej w stosunku do średniej 2021 r. wzrosła aktywność w obszarze gastronomii i zakwaterowania. W kwietniu była o 53 proc. wyższa (po odsezonowaniu). Te dane są jednak pod istotnym wpływem efektu bazy – przez pierwsze półrocze 2021 r. obowiązywały bowiem restrykcje pandemiczne w działalności restauracji oraz hoteli, co przełożyło się na ich niską aktywność. Widać to dobrze na wykresie. W praktyce więc wzrost w tym obszarze był istotny, choć nie tak duży, jak wynika z danych.

Drugim najmocniej rosnącym obszarem jest informacja i komunikacja. W kwietniu produkcja usług była o 48 proc. wyższa niż średnio w 2021 r. Wzrost aktywności w tym obszarze odbywa się niemalże jak po sznurku. Przyczyną jest głównie zwiększony popyt na usługi IT. W tych danych nie widać żadnego osłabienia aktywności. Na razie nie ma znaków, że narzędzia sztucznej inteligencji wpływają na zmiany wielkości popytu, choć niewykluczone, że mają wpływ na jego strukturę.

Mocny wzrost nastąpił również w obszarze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie produkcja w kwietniu była o 35 proc. wyższa niż średnio w 2021 r. W pozostałych obszarach te wzrosty nie były aż tak znaczące. Produkcja w obszarze transportu i magazynowania wzrosła o 21 proc. względem 2021 r., w obsłudze nieruchomości oraz w obszarze administrowania i działalności wspierającej o 15 proc.

Warto jednak zauważyć, że w żadnym obszarze produkcja usług nie spadła, w przeciwieństwie do przetwórstwa przemysłowego, gdzie są obszary, które względem 2021 r. ograniczyły swoją aktywność. Usługi napędzają gospodarkę i nie wygląda, żeby to miało się zmienić w najbliższym czasie.