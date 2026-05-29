Sensacyjny odczyt. Inflacja niższa o 0,6 pkt proc. od prognoz

Inflacja w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu r/r, wynika z szybkiego szacunku GUS. To duże zaskoczenie. Konsensus rynkowy zakładał, że wzrośnie ona z 3,2 proc. w kwietniu do 3,7 proc.

Na wzrost w ujęciu r/r złożył się przede wszystkim wzrost cen paliw, który wyniósł 12,3 proc. r/r. Do tego doszedł wzrost cen energii elektrycznej i gazu, który wyniósł 5 proc. r/r. W porównania do kwietnia, ceny w gospodarce w maju spadły o 0,3 proc.

Zdecydowanie wolniejszy wzrost cen żywności

Najistotniejszy okazał się umiarkowany wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Zgodnie z szybkim szacunkiem wzrósł on tylko o 0,5 proc. r/r. W poprzednich miesiącach wzrosty tej kategorii oscylowały w przedziale 1,9-2,4 proc. r/r. Ze względu na swoją dużą wagę w koszyku konsumpcyjnym to właśnie zmiana cen żywności i napojów bezalkoholowych okazała się kluczowa dla pozytywnej niespodzianki. W porównaniu z kwietniem jej ceny w maju spadły o 1 proc. Najprawdopodobniej dane za maj oznaczają również brak wzrostu inflacji bazowej w ujęciu m/m.

Co oznacza ta niespodzianka dla dalszego rozwoju sytuacji? Przede wszystkim, to że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie będzie miała twardego orzecha do zgryzienia podczas przyszłotygodniowego posiedzenia. Stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Inflacja pozostaje w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego (+/- 1 pkt. proc. względem 2,5 proc.). Wpływ szoku energetycznego jest częściowo mitygowany przez program Ceny Paliw Niżej (CPN). Dane nie wskazują również, aby wyższe ceny paliw „przelewały” się w znaczący sposób na inne sektory.

Ponadto spada dynamika wynagrodzeń. W kwietniu te w sektorze przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 5,4 proc. W marcu wzrost wynosił zaś 6,6 proc. r/r. Zmniejszająca się presja płacowa jest kolejnym czynnikiem, który powinien skłonić członków RPP do niezaostrzania polityki pieniężnej.