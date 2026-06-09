Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nie nadążali z produkcją, więc zdobyli kilkadziesiąt milionów od funduszu. Cel? Rzucić rękawicę Chinom
Blue Gravity Capital zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w Spectrum Group, polskiego producenta materiałów do druku 3D. Fundusz objął pakiet większościowy, a kapitał ma posłużyć do podwojenia mocy produkcyjnych, rozbudowy sprzedaży zagranicznej i wejścia w nowy etap walki z azjatycką konkurencją.
09.06.2026, 05:30
Spektrum Group przez 10 lat rozwijało się organicznie. To właśnie się zmieniło. Fundusz Blue Gravity Capital zarządzany przez Wojciecha Fedorowicza (w środku) zainwestował w firmę, która ma podbić światowy rynek filamentów do drukarek 3D. Za jej sterami siedzi Michał Żołądek (pierwszy z prawej), a wspiera go w tym ojciec, Marek Żołądek (po lewej). Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski producent filamentów chce wykorzystać kapitał private equity, by powalczyć o pozycję jednego z liderów światowego rynku druku 3D.
- Dlaczego tanie chińskie drukarki mogą stać się dla Spectrum zarówno wielką szansą, jak i jednym z największych wyzwań.
- Co musi zmienić się w firmie, która przez lata rosła organicznie, aby mogła wejść na zupełnie nowy poziom.