Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nowa prezeska PFR Ventures: „Polska musi zdobyć inwestorów, którzy zostaną z VC na lata”
Rozalia Urbanek, nowa prezeska PFR Ventures w pierwszej rozmowie po nominacji mówi o najważniejszych celach instytucji. Na polskim rynku venture capital mają pojawić się nowi, długoterminowi inwestorzy. – Nie skala kapitału jest w tym momencie ważniejsza, ale liczba nowych inwestorów – mówi XYZ.
03.06.2026, 03:45
Rozalia Urbanek, nowa prezeska PFR Ventures zapowiada aktywne poszukiwanie inwestorów prywatnych na rynku startupów. Fot. Jakub Kuźmiński/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego dla PFR Ventures ważniejsze od samej kwoty kapitału może być dziś stworzenie nowej grupy inwestorów, którzy zostaną z polskim rynkiem VC na lata.
- Kiedy prywatni inwestorzy mogą dołączyć do programu Innovate Poland i dlaczego ten moment może być istotnym testem dla całego ekosystemu startupowego.
- Jak Europa próbuje zatrzymać u siebie najbardziej obiecujące technologie i dlaczego obszary deep tech, dual use oraz defense mogą stać się dla Polski strategiczną szansą.