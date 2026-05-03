Powrót legendy, sportowa wydajność i modowa ekstrawagancja. Te sneakersy będą hitem wiosny i lata 2026

Zdaniem Mikołaja Masznera, właściciela poznańskiego sklepu ze sneakersami Gotem, tej wiosny rynek jest bardzo spolaryzowany. Dominują dwa różne kierunki, które napędzają modę.

– Pierwszy to smukłe, niskie sneakersy inspirowane estetyką retro. Modele w stylu Adidas Samba czy New Balance 204L są lekkie wizualnie, minimalistyczne. Pasują zarówno do bardziej eleganckich, jak i codziennych outfitów – ocenia Mikołaj Maszner.

– Drugi biegun to maksymalizm i przeskalowana forma – sneakersy o dużej bryle, często z wyglądu bardzo masywne. Tu przykładem są modele New Balance 9060 czy Adidas XLG, które pełnią funkcję centralnego elementu stylizacji. To odpowiedź na potrzebę wyróżnienia się i mocniejszego, modowego komunikatu. Te buty, z pozoru masywne, w rzeczywistości są bardzo lekkie i komfortowe – dodaje ekspert.

Co ciekawe, oba kierunki nie konkurują ze sobą, a odpowiadają na różne potrzeby miłośników butów sportowych.

– Jedne są codziennym uniformem i bardziej bezpiecznym wyborem. Drugie są narzędziem do budowania wyrazistego stylu – bardziej szalone, zdecydowanie dla odważnych osób – podkreśla właściciel Gotem.

Hiszpańska piosenkarka Rosalia i globalna ambasadorka New Balance prezentuje najnowszą odsłonę modelu 204L. Fot. Materiały prasowe New Balance .

Model New Balance 2024L idealnie wpisuje się w obecnie panujące trendy w świecie sneakersów . Fot. Materiały prasowe New Balance

Retro i running wśród sneakersowych trendów 2026

Jak dodaje Mikołaj Maszner, w Gotem obecnie najbardziej sprzedają się klasyczne modele marki Adidas oraz ich nowe szalone propozycje. Do tego dochodzą utrzymane w estetyce retro running buty marki New Balance.

– Z naszej perspektywy sprzedażowej bardzo dobrze widać, że rynek się uspokoił i do głosu doszły marki, które łączą komfort, rozpoznawalność i łatwość tworzenia stylizacji. Powody takich wyborów są konkretne. Po pierwsze, uniwersalność. Klient premium nie szuka dziś butów na jeden sezon, tylko modelu, który założy do wielu stylizacji. Retro sneakersy idealnie wpisują się w ten kierunek – mówi Mikołaj Maszner.

Poza designem kolejnym ważnym czynnikiem podczas zakupów jest wygoda oraz zaufanie do marki.

– Sneakersy stały się podstawowym butem codziennym. Dlatego modele oparte na technologii biegowej czy lekkiej konstrukcji po prostu lepiej dostosowują się do stylu życia klientów. Kolejna istotna kwestia to rozpoznawalność i zaufanie do marki. Globalnie widać, że w światowej czołówce znajdują się Adidas i New Balance. Takie marki często nie wymagają nakładu marketingowego, gdyż same w sobie są tak bardzo popularne i powszechnie rozpoznawalne – dodaje Mikołaj Maszner.

Outdoor w świecie streetwearu

Mówiąc o komforcie, warto wspomnieć o butach trekkingowych, które zakładamy na całodzienną wycieczkę. Co ciekawe, marki oferujące tego typu obuwie jak Salomon czy Keen z każdym kolejnym rokiem coraz mocniej przesuwają swoją ofertę w stronę butów, które można nosić na co dzień.

– W 2026 r. granica między outdoorowym obuwiem a streetwearem powoli zanika. Buty trekkingowe, sportowe przestają być wyłącznie funkcjonalne, a ich techniczne elementy stają się dziś pełnoprawnym językiem estetycznym w modzie ulicznej. Konsumenci szukają obecnie produktów pasujących „do wszystkiego”, które łączą komfort, trwałość i styl, co sprzyja popularności hybrydowych modeli. W efekcie Keen nie tyle wchodzi do streetwearu, ile korzysta z momentu, w którym to streetwear zaczyna wyglądać jak outdoor – tłumaczy Piotr Zarzycki, brand manager w marce Keen.

Konsumenci szukają produktów pasujących „do wszystkiego”, które łączą komfort, trwałość i styl. Fot. Materiały prasowe Keen

Powrót legendy i minimalizm

Retro trendy oraz zainteresowanie sneakersami rodem prosto z bieżni dostrzegają także przedstawiciele jednej z największych, globalnych platform zakupowych Zalando.

– Wybierając tegoroczne hity, stawiamy na balans między powracającą klasyką a nową falą estetyki technicznej. Jednymi z najpopularniejszych sneakersów w tym sezonie jest legendarny model Adidas Superstar, który przeżywa swój wielki powrót. Polacy pokochali ten model, a jego uniwersalna sylwetka idealnie trafia w gusta pokolenia Z, które na nowo definiuje styl retro – ocenia Daniela Klaeser, team lead buying streetwear w Zalando.

New Balance 204L to autorska interpretacja trendu „Lo-Profile” od New Balance.

– Model wyróżnia się smukłą linią, a zamszowe warianty kolorystyczne znikają z półek w błyskawicznym tempie, stając się must-have dla fanów minimalizmu – dodaje Daniela Klaeser.

Piłkarz Barcelony Lamine Yamal został jedną z twarzy najnowszej kampanii marki Adidas promującej model Superstar. Fot. Materiały prasowe Adidas

Odejście od hype’u

Chociaż wciąż na topie są kultowe sneakersy jak np. legendarny Superstar od Adidasa, kultowe Nike Air Max, Air Force, Cortez czy klasyczne modele marki Jordan, to rośnie grupa osób, która podczas zakupów stawia na niszowe marki.

– Ciekawym sygnałem jest to, że klienci coraz częściej wybierają modele mniej oczywiste niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Szukają czegoś innego, ale nadal bezpiecznego stylowo. Tutaj przykładem może być bardzo szybko rozwijająca się w naszym sklepie marka Naked Wolfe. To pokazuje, że rynek dojrzewa i odchodzi od czystego hype’u w stronę bardziej świadomych wyborów – podsumowuje Mikołaj Maszner z Gotem.

Warto wiedzieć Cztery główne nurty w świecie sneakersów Zdaniem ekspertów obecny sezon możemy określić jako fascynujące połączenie sportowej wydajności z modową ekstrawagancją. Warto przy tym zwrócić uwagę na cztery główne nurty obecne w świecie sneakersów: Lifestyle Running (Estetyka Y2K): W 2026 r. nadal dominuje fascynacja butami biegowymi z przełomu wieków. Wybieramy modele o technologicznym wyglądzie, które zapewniają maksymalny komfort na co dzień. Świetnym przykładem będą tutaj takie modele jak: Adidas EVO SL EXO, New Balance Abzorb2000, Mizuno Wave Rider 10, ASICS Gel Kinetic Fluent oraz powracające do łask Nike Shox. Hybrydy i modele Non-Sneaker: Granica między butem sportowym a eleganckim zaciera się coraz bardziej. W tym sezonie szukamy modeli, które eksperymentują z formą jak: Adidas Handball Spezial Loafer (połączenie sportowej podeszwy z górą mokasyna), Nike Air Max Phenomena, HOKA Ora Primo Ext czy Vans Skate Loafer. Lo-Profile: W tym sezonie odchodzimy od masywnych form na rzecz smukłych sylwetek inspirowanych butami do piłki halowej lub sportów motorowych takich jak: New Balance 204L, Puma Bella, Nike Sprint Sister oraz Adidas Handball Spezial Lo Pro. Hyper Femme, czyli subtelna kobiecość: to kolejny popularny trend w świecie sneakersów w tym roku, łączący sport z estetyką baletową i bardzo kobiecymi detalami. W tym klimacie znajdziemy takie modele jak: Puma Speedcat Ballet, Adidas Samba Jane / Tokyo MJ, Jordan Pointe oraz unikalne Nike Air Rift. Zalando

Puma Speedcat Ballet (na nogach modelki) to jedne z najmodniejszych modeli tego sezonu. Fot. materiały prasowe Zalando