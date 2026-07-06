Kategoria artykułu: Sport
Novak Djoković, Naomi Osaka i „duży facet z Polski” rozkręcają Wimbledon
Gdy wydawało się, że nad Polakami podczas tegorocznego Wimbledonu zawisła klątwa, trener Tomasz Wiktorowski rękami Naomi Osaki wyrzucił z turnieju Arynę Sabalenkę, liderkę rankingu. Z liderem męskiego rankingu to samo będzie próbował zrobić Novak Djoković.
06.07.2026, 17:28
Tenisistka Naomi Osaka ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Współpracę zaczęli w ubiegłym roku.
Fot. Robert Prange/Getty Images
Fot. Robert Prange/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duże efekty przynosi praca Tomasza Wiktorowskiego z Naomi Osaką.
- Jakie okoliczności zwiększają szanse Novaka Djokovicia na wygranie Wimbledonu.
- Dlaczego zwycięstwa Naomi Osaki wywołują u polskich kibiców mieszane uczucia.