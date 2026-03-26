Karolina Mitraszewska odchodzi z PFR Ventures. „Rynek oferuje kolejne wyzwania"

Karolina Mitraszewska złożyła rezygnację z funkcji prezeski zarządu PFR Ventures z dniem 26 marca. Stanowisko czasowo obejmie Rozalia Urbanek. "Rynek oferuje jednak kolejne wyzwania, których chcę się podjąć” – powiedziała odchodząca prezeska.

„Projekty realizowane w PFR Ventures zmieniają rynek kapitałowy i jestem przekonana, że będą dalej rozwijać polski ekosystem. Na pokładzie PFR Ventures jest zespół bardzo doświadczonych osób, które z pasją podchodzą do jego kształtowania. Cieszę się, że byłam częścią Grupy PFR. Rynek oferuje jednak kolejne wyzwania, których chcę się podjąć” – wskazała odchodząca prezeska.

Karolina Mitraszewska prezeską PFR Ventures była od czerwca 2025 r. Wcześniej pełniła funkcję wiceprezeski oraz członkini zarządu spółki.

„Dziękuję Karolinie Mitraszewskiej za wspólną pracę. Bardzo doceniamy projekty zrealizowane w PFR Ventures oraz świeże spojrzenie. Dziękujemy za istotny wkład w rozwój biznesu” – mówi cytowany w komunikacie Piotr Matczuk, prezes zarządu PFR SA.

Uchwałą rady nadzorczej spółki Rozalia Urbanek, dotychczasowa członkini zarządu, obejmie stanowisko p.o. prezeski 27 marca. O zmianie spółka poinformowała w komunikacie.