Nowe rekordy warszawskich indeksów. Podsumowanie GPW 20 stycznia 2026 r.

Wedle stanu z ok. godziny 16.15 WIG20 rośnie o 0,2 proc. do ok. 3387 pkt., WIG idzie w górę o 0,4 proc. do ok. 124491 pkt., mWIG40 zwyżkuje 1,6 proc. do ok. 8959 pkt., a sWIG80 traci 0,3 proc. i wynosi ok. 31636 pkt.

Gdyby WIG20 zakończył sesję na obecnym poziomie, bilans całego tygodnia wyniósłby ok. 2,6 proc., a wartość WIG zwiększyłaby się o 2,6 proc. Indeks mWIG40 wzrósłby o ponad 3 proc., natomiast sWIG80 zanotowałby wzrost o ok. 0,8 proc.

Warszawskie indeksy na historycznych szczytach

W tym tygodniu indeks WIG20 znalazł się na poziomie 3455 pkt. i poprawił swój rekord z ostatnich 18 lat.

Indeks mWIG40 w piątek znajduje się na najwyższym poziomie w historii, a sWIG80 w czwartek sięgnął nowego historycznego maksimum na 31899 pkt. WIG w czwartek po raz pierwszy w historii przebił poziom 127000 pkt.

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, dyrektora Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities, piątkowe spadki na GPW to efekt przeceny na rynku metali.

Akcje miedziowego koncernu tracą 9,5 proc. i kosztują 336,5 zł.

W piątek cena srebra spada o ponad 14 proc., a cena miedzi idzie w dół o 3,4 proc.

KGHM podał też, że rada nadzorcza spółki odwołała Andrzeja Szydło z funkcji prezesa oraz Piotra Stryczka z funkcji wiceprezesa ds. korporacyjnych, a także delegowała Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

– Dzisiaj widzimy większą zmienność, która wynika z cofnięcia notowań miedzi i srebra. To spowodowało, że byliśmy wyraźnie poniżej wczorajszych minimów, czyli poniżej 3350 pkt. – powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

– Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to widoczne są obawy eskalacji na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy zastanawiają się również, czy nie nastąpi eskalacja na Ukrainie. Istotne znaczenie może mieć sezon publikacji wyników w Stanach Zjednoczonych, o czym świadczy ostatnie zachowanie Microsoftu – dodał.

Kozłowski zwrócił uwagę, że w piątek kilka spółek rekompensuje spadek KGHM.

– PKO BP dodaje do indeksu dwanaście punktów, a Pekao pięć punktów. Z kolei Orlen dodaje siedem punktów. To częściowo rekompensuje spadek KGHM, który dzisiaj odejmuje dwadzieścia osiem punktów, jeżeli chodzi o kontrybucję do WIG20 – powiedział.

W piątek wyróżnia się m.in. XTB i JSW

– Spółką, która się pozytywnie wyróżnia, jest XTB, które po wczorajszych szacunkach wyników i dzisiejszej konferencji na ten moment rośnie blisko 11 proc. przy wysokich obrotach. Były pewne obawy po wynikach za trzeci kwartał, ale szacunki wyników za czwarty kwartał są powyżej oczekiwań i mamy mocny wzrost notowań – powiedział.

W piątek pozytywnie wyróżnia się JSW, które zwyżkuje o ponad 11 proc. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego wzrost kursu JSW może być efektem poprawy sentymentu do spółek surowcowych.

– Ostatnia zwyżka notowań KGHM powoduje, że poprawia się sentyment do spółek surowcowych. Zazwyczaj poprawa sentymentu do lidera w danym sektorze wspiera pozostałe spółki z tego sektora – powiedział.

– Przed JSW stoją większe wyzwania. Nierozstrzygnięta jest kwestia kosztowa. Wolne środki pieniężne kończą się. Rozmowy ze stroną związkową są istotne, a na ten moment inwestorzy chyba oczekują na pozytywne rozstrzygnięcia, stąd tak mocne zachowanie tej spółki – wyjaśnił Sobiesław Kozłowski.

Od początku stycznia do czwartkowego zamknięcia kurs JSW wzrósł o prawie 14 proc. W tym samym czasie kurs KGHM poszedł w górę o ponad 32 proc.

Nie tylko GPW, rynki wschodzące na fali

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego nie jest wykluczony dłuższy okres lepszego zachowania rynków wschodzących.

– Co ciekawe, MSCI Emerging Markets przełamuje piętnastoletnią słabość do MSCI World, czyli globalnego indeksu rynkowego. Być może sygnalizuje to dłuższy okres relatywnie lepszego zachowania rynków wschodzących, w tym MSCI Poland oraz WIG20 w dolarze – powiedział.

– Pytanie, czy to już koniec słabości dolara oraz czy banki, Orlen i KGHM powiedziały już ostatnie słowo. Mamy rekord indeksu WIG Banki powyżej 20000 pkt., mocne zachowanie KGHM z dzisiejszą korektą, wyjście Orlenu powyżej 100 zł. Patrząc po mnożnikach, banki nie są wysoko wyceniane. To, czego brakuje, to poprawa wyników w bankach w 2026 r. – dodał analityk.

Jego zdaniem obecnie kapitał zagraniczny decyduje o trendach na GPW.

– Być może krajowy kapitał też się dołączy, ale na ten moment jego wpływ na indeksy nie jest widoczny, jeżeli chodzi o WIG i WIG20 – powiedział.

Spada CCC, mocne banki i sektor energetyczny

Po południu na GPW spada mniej niż połowa spółek notowanych w WIG20.

Spadki kontynuuje CCC, którego akcje są przecenione o 2,4 proc. W czwartek staniały o 5,63 proc. po obniżeniu przez spółkę oczekiwań dotyczących wyników na 2025 r.

CCC podało, że nabyło od Arca Reo 50 proc. udziałów w spółce MKRI za 1,6 mln zł. Po transakcji CCC posiada łącznie 60 proc. udziałów w MKRI. Spółka wskazała, że szacowana wartość bilansowa przejmowanych aktywów netto, po konsolidacji w CCC, wynosi nie mniej niż 100 mln zł.

Wśród blue chipów relatywnie silne są banki, które rosną o 1–2,8 proc. Nie spada też żaden z banków notowanych w mWIG40, w efekcie WIG Banki idzie do góry o 1,8 proc. do ok. 20395 pkt. i jest jednym z najmocniej rosnących indeksów sektorowych.

W tym tygodniu, we wtorek, WIG Banki sięgnął historycznego maksimum na poziomie 20613,63 pkt.

W piątek najsilniejszy jest segment energetyczny. WIG Energia zwyżkuje o 3,75 proc., dzięki wzrostom cen Enei, PGE i Tauronu o 3–4,6 proc.

