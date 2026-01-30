Kategoria artykułu: Newsy
Nowe rekordy warszawskich indeksów. Podsumowanie GPW 20 stycznia 2026 r.
Główne indeksy warszawskiej giełdy w tym tygodniu wyznaczyły nowe rekordowe poziomy, w piątek również przeważnie rosną. Spadki po historycznym rekordzie z czwartku zalicza KGHM (o ponad 9 proc.), ale rekompensują to wzrosty kursów PKO BP, Pekao czy Orlenu. Mocno zwyżkują JSW, XTB i spółki energetyczne.
30.01.2026, 17:09
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
