Kropiwnicki: rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło

„Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka" – podał były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Informację nieoficjalnie potwierdziła nasza redakcja. Spółka na razie nie wydała oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

„Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka, to zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę 3 nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld" – napisał Kropiwnicki na portalu X.

KGHM nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Szydło i Styczek zostali powołani do zarządu miedziowego giganta w marcu 2024 r.

Rada nadzorcza KGHM w nowym składzie odwołała dotychczasowego prezesa

Decyzję o odwołaniu prezesa i wiceprezesa podjęła rada nadzorcza KGHM, której skład personalny zmienił się w ostatnim czasie. Jak opisywaliśmy, 20 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź powołało czterech nowych członków rady nadzorczej, a odwołanych zostało czterech z dotychczasowych dziesięciorga członków.

Do rady nadzorczej KGHM wybrani zostali: Zbigniew Ćwiąkalski (były minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Donalda Tuska i prokurator generalny w latach 2007-2009), Artur Ulrich, Łukasz Żelewski i Remigiusz Paszkiewicz.

Wcześniej NWZ odwołało z funkcji członków rady dotychczasowego przewodniczącego tego gremium Aleksandra Cieślińskiego, zastępcę przewodniczącego Tadeusza Kocowskiego oraz Zbysława Dobrowolskiego i Dominika Januszewskiego.

