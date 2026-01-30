CCC nabyło 50 proc. udziałów w spółce MKRI za 1,6 mln zł
CCC nabyło od Arca Reo 50 proc. udziałów w spółce MKRI za 1,6 mln zł – podało CCC w komunikacie. Po transakcji CCC posiada łącznie 60 proc. udziałów w MKRI. Spółka wskazała, że szacowana wartość bilansowa przejmowanych aktywów netto, po konsolidacji w CCC, wynosi nie mniej niż 100 mln zł.
CCC dokona prowizorycznego rozliczenia ceny nabycia w rocznym sprawozdaniu za 2025 r., przy czym finalne rozliczenie nastąpi w ciągu dwunastu miesięcy od daty nabycia udziałów.
W komunikacie wskazano, że założyciel MKRI Michał Kujawa zachowuje 20 proc. udziałów w MKRI i jednocześnie pozostaje w roli prezesa MKRI.
Nabycie pakietu kontrolnego w MKRI przez CCC ma przyczynić się do dalszego rozwoju sieci Worldbox i dywersyfikacji oferty produktowej grupy.
Równolegle A_R Investments stał się wspólnikiem MKRI, nabywając od Arca Reo 20 proc. udziałów w kapitale zakładowym MKRI.
Jak dodano, A_R nabył udziały MKRI w związku z finansowaniem operacyjnym udzielonym grupie MKRI przez podmiot zależny A_R, zabezpieczonym m.in. opcją nabycia udziałów MKRI od Arca Reo.
