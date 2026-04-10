Resort finansów analizuje, czy przedłużyć okres, w którym nie będzie kar za błędne korzystanie z KSeF

Resort finansów analizuje możliwość wydłużenia terminu, do którego nie będzie kar za błędne korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Obecnie przepisy zakładają, że przedsiębiorcy nie będą karani za błędy związane z korzystaniem z KSeF do końca 2026 r.

Domański był pytany o funkcjonowanie systemu w piątek na antenie RMF FM. Minister wskazał, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur. Zaznaczył jednocześnie, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu.

– Analizujemy, czy nie należy tego okresu, nazwijmy to „bez konsekwencji”, jeszcze wydłużyć – powiedział Domański.

Minister podał także, że aplikacja KSeF będzie ulepszona. Do resortu trafiają uwagi przedsiębiorców związane z aplikacją.

– Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności – powiedział minister Domański o aplikacji do obsługi systemu.

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie.

Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID – bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.

Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Od 1 kwietnia faktury za pośrednictwem KSeF muszą wystawiać wszyscy przedsiębiorcy, których sprzedaż w ciągu miesiąca przekracza 10 tys. zł brutto. Podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza tego poziomu, będą objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP