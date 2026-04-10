10.04.2026

Resort finansów analizuje, czy przedłużyć okres, w którym nie będzie kar za błędne korzystanie z KSeF

Resort finansów analizuje możliwość wydłużenia terminu, do którego nie będzie kar za błędne korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Obecnie przepisy zakładają, że przedsiębiorcy nie będą karani za błędy związane z korzystaniem z KSeF do końca 2026 r.

Domański był pytany o funkcjonowanie systemu w piątek na antenie RMF FM. Minister wskazał, że do tej pory w systemie wystawiono 120 mln faktur. Zaznaczył jednocześnie, że przedsiębiorcy do końca 2026 r. nie będą karani za błędy związane z korzystaniem i funkcjonowaniem KSeF, a resort finansów analizuje możliwość wydłużenia tego terminu.

– Analizujemy, czy nie należy tego okresu, nazwijmy to „bez konsekwencji”, jeszcze wydłużyć – powiedział Domański.

Minister podał także, że aplikacja KSeF będzie ulepszona. Do resortu trafiają uwagi przedsiębiorców związane z aplikacją.

– Będzie ona poprawiona i upraszczana. Będą pojawiały się nowe funkcjonalności – powiedział minister Domański o aplikacji do obsługi systemu.

KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne. System jest obliczony na przyjmowanie 2,5 mld faktur rocznie.

Polecamy: Decydujący etap KSeF. Rzecznik MŚP: przedsiębiorcy potrzebują czasu, potraktujmy ich poważnie (WYWIAD)

Do KSeF można się logować m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID – bankowość elektroniczną, e-dowód albo Profil Zaufany, a także za pomocą certyfikatów i tokenów.

Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu. Od 1 kwietnia faktury za pośrednictwem KSeF muszą wystawiać wszyscy przedsiębiorcy, których sprzedaż w ciągu miesiąca przekracza 10 tys. zł brutto. Podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza tego poziomu, będą objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz testuje technologię niemal na froncie, czyli startupy wykuwane w boju. Jeden z nich to polski biznes
Fundusz Darkstar nie tylko szuka startupów skoncentrowanych na technologiach wojskowych. Testuje je dosłownie w boju, wraz z ukraińskimi wojskowymi. Swoją technologię przetestował już polski Sentinel…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
O włos od miliarda złotych, czyli polski rynek fonograficzny w 2025 r.
Wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w minionym roku o 14,2 proc., osiągając 970,7 mln zł. Do symbolicznej granicy 1 mld zł zabrakło niewiele. Przekroczylibyśmy ten próg, gdyby każdy Polak…
10.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Edukacja zdrowotna obowiązkowa od września. Seksualność poza programem
Edukacja zdrowotna od września stanie się obowiązkowa, jednak bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego. To efekt wielomiesięcznych sporów i nacisków politycznych, o których otwarcie mówi…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowy gigant CSG na zakupach. Ale giełdowy kurs spółki spada
Kontrolowany przez Michala Strnada koncern obronny kontynuuje ekspansję w Europie. Kupił właśnie udziały w austriackim przedsiębiorstwie Hirtenberger Defence Systems, producencie moździerzy oraz…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę…
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają…
07.04.2026