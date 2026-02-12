Kategoria artykułu: Biznes
Profil zaufany? „KSeF dał nam ważną lekcję przed 1 kwietnia”
Krajowy System e-Faktur działa i działał bez większych problemów. Początkowo jednak część przedsiębiorców w ogóle nie miała do niego dostępu z powodu awarii logowania przez profil zaufany. Zdaniem naszych rozmówców to ważna lekcja dla biznesu w świecie, w którym nie ustawiamy się już w kolejce na poczcie czy w urzędzie, by załatwić formalności.
12.02.2026, 04:45
1 lutego obowiązkiem fakturowania w KSeF zostało objętych ponad 4200 największych przedsiębiorców. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- KSeF funkcjonuje bez zarzutu, choć dostęp do niego utrudniło przeciążenie profilu zaufanego. Czy ta metoda uwierzytelniania okaże się wystarczająca.
- Jak zadbać o autoryzację w świecie cyfrowych usług publicznych.
- Jaką lekcję powinni wyciągnąć przedsiębiorcy po pierwszych dniach funkcjonowania KSeF? Jak zdaniem ekspertów przygotować się na możliwą kolejną falę oblężenia systemu 1 kwietnia.