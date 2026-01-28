Olavion z grupy Unimot przejął 60 proc. udziałów w niemieckiej spółce kolejowej

Olavion, spółka należąca do grupy Unimot, kupił 60 proc. udziałów w niemieckiej spółce RBP, działającej na rynku transportu kolejowego – poinformował Unimot we wtorkowym komunikacie.

Unimot podał, że nabycie tych udziałów nastąpiło w wyniku spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży, o której spółka informowała w grudniu 2025 r.

RBP współpracuje z Olavion i posiada wymagane zezwolenia na rynku niemieckim na transport kolejowy, 6 lokomotyw oraz 50 zatrudnionych pracowników. Ponadto prowadzi szkolenia i egzaminy uznawane przez certyfikowane podmioty dla pracowników kolejowych oraz oferuje na rynku niemieckim usługi wynajmu maszynistów.

Jak informowała spółka w grudniu, nabycie udziałów w niemieckiej spółce kolejowej wpisuje się w realizację głównego celu wyznaczonego dla tego segmentu biznesowego w strategii biznesowej Grupy Unimot na lata 2024-2028. Zakłada on wzrost skali działalności poprzez podwojenie przewożonego wolumenu w stosunku do roku 2023 r. oraz wejście na rynki zagraniczne.

Łączne szacowane zaangażowanie finansowe Olavion w transakcję, obejmujące cenę podstawową i dodatkową sprzedaży udziałów, a także potencjalny earn-out, wynieść ma – wedle grudniowego komunikatu – do 8,4 mln euro, tj. 35,4 mln zł.

W środę kurs Unimotu na giełdzie w Warszawie spada o ok. 1 proc. W perspektywie pięciodniowej spółka może pochwalić się jednak 1-proc. wzrostem. Z kolei od początku 2026 roku kurs akcji Unimotu porusza się w trendzie bocznym.

Polecamy: Paliwowa spółka wchodzi w obronność. Na stole drony – to wspólna inwestycja z Ukrainą

Źródło: PAP, XYZ