Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PKP Cargo: Chcemy zakończyć oddłużanie do 2027 r. Zwolnienia już nie są metodą (WYWIAD)
– Stawki za przewozy nie nadążają za rosnącymi kosztami. Jeśli kolej towarowa ma odgrywać większą rolę w systemie, usługi muszą być wyceniane na poziomie, który pozwoli na coś więcej niż tylko pokrycie kosztów – mówi Zbigniew Prus, prezes PKP Cargo. Z członkami zarządu rozmawiamy o restrukturyzacji i zwolnieniach grupowych.
18.06.2026, 05:15
PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację, by odzyskać zdolność do inwestowania. Od lewej: Zbigniew Prus, prezes zarządu spółki, Michał Łotoszyński, członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych. Fot. PKP Cargo/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego PKP Cargo chce zakończyć proces oddłużania już w 2027 r. i jak zamierza porozumieć się z wierzycielami.
- Na jakie segmenty rynku stawia spółka w obliczu spadku przewozów węgla.
- Jakie są plany PKP Cargo dotyczące inwestycji w nowy tabor, intermodal i przewozy o znaczeniu obronnym.