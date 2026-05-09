Pokolenie Z bez filtra. Jakie mają potrzeby, słabości i supermoce?

Rozmawiamy o Pokoleniu Z. O ich potrzebach, atutach i wyzwaniach. Mimo, że powstaje sporo raportów na ich temat, to jednak nadal jesteśmy spragnieni wiedzy, mocno się im przyglądamy…

Kim są Zetki

– Pokolenie Z nie jest pokoleniem takim jak każde inne, ale wzbudza podobne emocje jak wcześniejsze generacje. Chętnie skupiamy się na Zetkach, ponieważ rzeczywiście wyróżniają się pewnymi nowymi cechami, które wpływają na ich zachowania w pracy, podejście do życia i myślenie o przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy Millennialsi wchodzili na rynek pracy, również wywoływali wiele emocji. Każde pokolenie chce na swój sposób zmieniać i naprawiać rynek pracy – mówi Wiktoria Nowak.

Dziś najwięcej uwagi poświęca się Zetkom, a dodatkowo mamy dostęp do nieograniczonych mediów społecznościowych, które wzmacniają całą tę narrację. Nic więc dziwnego, że jest o czym dyskutować.

– My natomiast podkreślamy, że choć to pokolenie rzeczywiście warto analizować, ponieważ różni się od poprzednich, trzeba jednocześnie powstrzymywać się od ocen. Bardzo często pojawiają się nagłówki sugerujące, że pokolenie Z jest „mniej inteligentne od innych” albo że to „roszczeniowe dzieci”, które przychodzą do pracy i od razu chcą zostać członkami zarządu. To jednak są stereotypy i uproszczenia. Naszym celem jest pokazanie, że za każdym stereotypem i każdym prostym określeniem kryje się znacznie głębsza historia. I właśnie tę historię warto zrozumieć – zapewnia Wiktoria Nowak.

Czy biznes jest gotowy na Zetki?

Czy biznes, firmy, menadżerki, menadżerowie starszego pokolenia są gotowi i otwarci na Zetki? Czego ludzie z różnych pokoleń mogą się uczyć od siebie nawzajem.

– Teraz mogę już powiedzieć, że tak. Widzę, że biznes dostrzega wartość w tym, że młode osoby przychodzą do firm. To, czego młodsze pokolenia mogą nauczyć się od starszych, i co wyraźnie wynika z naszego badania „Młodzi na rynku pracy", to przede wszystkim umiejętność skutecznego załatwiania spraw. Młode osoby bardzo to doceniają, ponieważ same często mają z tym trudność. W wielu przypadkach wynika to z faktu, że wcześniej wyręczali je w tym rodzice. Są dziś na etapie uczenia się samodzielności w tym obszarze – przyznaje Wiktoria Nowak.

Drugą kwestią jest wpływ świata mediów społecznościowych i bardzo szybkiego tempa zmian.

– W takiej rzeczywistości wiele działań pozostaje niedokończonych. Tymczasem starsze pokolenia są postrzegane jako osoby, które mimo trudności potrafią doprowadzić zadania do końca. To również jest cecha, którą młodzi szczególnie cenią. Kolejnym aspektem jest umiejętność budowania relacji międzyludzkich. Młode osoby bardzo doceniają tę kompetencję u starszych pokoleń. Pokolenie Z często deklaruje potrzebę bliskich relacji, jednak nie zawsze potrafi nawiązywać je z taką łatwością i skutecznością - wylicza Wiktoria Nowak.

Supermoce Zetek

Jakie z są największe supermoce Zetek?

– Ja uwielbiam w moim pokoleniu to, że jest ono niesamowicie otwarte. Nie mówię tu o otwartości na krytykę czy konstruktywny feedback, bo w polskiej korporacyjności nadal mamy nad tym trochę pracy, nad tym, jak go dawać, żeby był trafny i dobry. Mam na myśli otwartość na nowe pomysły. To pokolenie jest bardzo kreatywne i skuteczne. Kiedy ktoś lubi swoją pracę i sprawia mu ona frajdę, to naprawdę może przenosić góry. Drugą rzeczą jest brak takiego cichego hamulca w głowie, który podpowiada: może nie powinno się tego mówić – dodaje Wiktoria Nowak.

Wiele młodych osób nie boi się mówić, co myśli. To bywa trudne, czasem niewygodne, ale jest potrzebne.

Walka ze stereotypami

Które stereotypy dotyczące pokolenia Z są najbardziej krzywdzące i nieprawdziwe?

– Najciekawszym i jednocześnie najbardziej nośnym stereotypem wydaje mi się roszczeniowość. Obok niej pojawiają się też zarzuty o brak chęci do pracy czy nieumiejętność zaciskania zębów. To na przykład sytuacje, w których młody pracownik po prostu wychodzi z pracy o określonej godzinie. Możemy oczywiście zastanawiać się, jak polski rynek pracy sobie z tym poradzi. Ale warto spojrzeć na to inaczej, pokolenie dobrych pracowników to przede wszystkim pokolenie zdrowych pracowników. To pokolenie mierzy się z ogromnym kryzysem zdrowia psychicznego. Powodów jest wiele, od pandemii, przez przebodźcowanie i cyfrowe wyczerpanie, po samotność. To ludzie, którzy muszą nauczyć się stawiać siebie na pierwszym miejscu – zapewnia Wiktoria Nowak.

Paradoksalnie ta samoświadomość i umiejętność stawiania granic są także formą troski o własną pracę i długofalową zdolność do jej wykonywania.

– To również pokolenie, które obserwowało swoich rodziców, dzisiejszych menedżerów. Rodziców, którzy często się przepracowywali, zaciskali zęby i później zdrowotnie to odchorowywali. Często po prostu ich nie było. Dlatego wielu z nich zakłada, że prawdopodobnie nie osiągnie takiego poziomu zamożności ale za to bardziej doceniają życie tu i teraz – dodaje Wiktoria Nowak.