Polacy wygrywają na murawie. Ten paradoks zawdzięczamy tenisistom

Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca, niemniej Polacy już mogli świętować pierwszy mały triumf – Maja Chwalińska dostała „dziką kartę” i nie będzie musiała grać w Londynie w eliminacjach. Władze Wimbledonu dostosowały się do nowej sytuacji – Polka nie jest już 114. tenisistką rankingu; wszystko zmieniło niedawno wicemistrzostwo Rolanda Garrosa (awans na 21. pozycję).

Wimbledon. Iga Świątek broni tytułu

Chwalińska finał w Paryżu rozgrywała 6 czerwca, a jednak Iga Świątek rozpoczęła już tak poważny trening, że nie włączyła telewizora na mecz przyjaciółki. Przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską, że „oglądała wszystkie mecze Mai, ale finału już nie”.

Świątek będzie w Londynie bronić tytułu, próbą generalną będą dla niej przyszłotygodniowe trawiaste rozgrywki w Bad Homburg w Niemczech.

Rok temu Świątek przegrała na Wimbledonie tylko jednego seta, finał zakończyła wynikiem… 6:0, 6:0. Obserwowaliśmy z przyjemnym zaskoczeniem, jak tenisistka, która mówiła, iż „trawy nie lubi”, nie daje żadnych szans rywalkom.

– Gdyby na starcie sezonu 2025 ktoś mi powiedział, że wygram Wimbledon, to wzięłabym to w ciemno, nawet za cenę przegrania dosłownie wszystkich innych meczów – mówiła Świątek w rozmowie z XYZ w listopadzie ubiegłego roku.

Siłacz Kamil Majchrzak

W połowie czerwca swój pierwszy turniej w karierze wygrał Kamil Majchrzak. Zwyciężył na trawiastych kortach w ’s-Hertogenbosch w Holandii. Pokonał tam aż trzech graczy z pierwszej dziesiątki światowego rankingu – wtedy gracz numer 76 na tej liście (dziś już 47.).

Zwycięstwo 30-letniego Majchrzaka nie zakołysało Polską tak jak mecze Chwalińskiej, bo też turniej był znacznie mniejszy niż ten paryski. Ale historia naszego reprezentanta także jest inspirująca – stracił ponad rok kariery, gdy został niesłusznie oskarżony o świadome stosowanie dopingu. W 2022 r. wypił „zanieczyszczony” napój izotoniczny – nieświadomie, ponieważ producent nie informował na etykiecie o zakazanym składniku.

Tego rodzaju zawieszenie zawsze jest dla tenisistów trudne – ale jednak mniej trudne dla tych, którzy wcześniej zdołali zarobić na korcie spore pieniądze. Majchrzak takich nie zarobił, zawieszenie było dla niego potężnym ciosem.

– My też, jako Polski Związek Tenisowy, nie mogliśmy mu pomóc. Od razu zostalibyśmy ukarani. Kamil był przecież formalnie zawieszony za doping, swoją niewinność musiał dopiero udowodnić – mówi nam Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Gdy Majchrzak dostał w końcu pozwolenie na powrót, musiał mozolnie odbudowywać pozycję w rankingu, grając w niszowych turniejach w różnych miejscach świata.

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Czekanie na Hurkacza

W ’s-Hertogenbosch w połowie czerwca grała także Magda Linette – i zatrzymała się dopiero w półfinale. Przegrała z Czeszką Barborą Krejcikovą, mistrzynią Wimbledonu z 2024 r.

Dzień po półfinałowym meczu Linette we Włoszech w finale grała Katarzyna Kawa. Nie na trawie, lecz na mączce pokonała w Modenie reprezentantkę gospodarzy, Lucię Bronzetti. Turniej małej rangi, acz triumf zdecydowanie wart odnotowania. Katarzyna Kawa o Wimbledon powalczy w kwalifikacjach.

Pływają od lewej: Maja Chwalińska, Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz (z kamerą). Rok 2024, reprezentacja Polski podczas turnieju w Australii. Fot. Marcin Cholewiński/PAP

Iskierkę nadziei w serca polskich kibiców wlał także niedawno Hubert Hurkacz. Na trawie w Halle w Niemczech pokonał Andrieja Rublowa –13. tenisistę światowego rankingu. W kolejnym meczu Polak przegrał, ale może dostaliśmy zwiastun zwyżki jego formy? Ostatnie sezony są dla niego katorżnicze, nie może wrócić do wielkiego grania po kontuzji kolana. Ale gdy był w najlepszej formie, na Wimbledonie zachwycał. W 2021 r. został półfinalistą tego turnieju, wygrał wtedy w ćwierćfinale z Rogerem Federerem (owszem, już kończącym karierę). W Londynie Hurkacz pokazywał też wyśmienity tenis w starciach z Novakiem Djokoviciem.

Wimbledon. Polska Czeszka w eliminacjach

Może powrót do świetnej formy zacznie także Magdalena Fręch, która lubi i umie grać na trawie? A może błyśnie Linda Klimovicova, urodzona w Czechach reprezentantka Polski, który na początku roku z sukcesem wystąpiła w kwalifikacjach do Australian Open, i teraz będzie chciała powtórzyć to samo w Londynie?

Pewni gry w turnieju głównym singla są: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch, a wśród mężczyzn: Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Katarzyna Kawa i Linda Klimovicowa wystąpią w eliminacjach.

Jeśli dodamy do tego deblistów jadących do Londynu – Katarzynę Piter, Alicję Rosolską i Jana Zielińskiego – dostajemy niezłą „jedenastkę”... Chciałoby się mieć taką na mundialu.