Kategoria artykułu: Sport
Polacy wygrywają na murawie. Ten paradoks zawdzięczamy tenisistom
Na mundialowej trawie Polska jest nieobecna, ale na tę wimbledońską wbiega z impetem. Kamil Majchrzak niedawno wygrał trawiasty turniej, Magda Linette grała w półfinale. A Iga Świątek nawet opuściła paryski finał Mai Chwalińskiej, bo rozpoczęła już operację Wimbledon.
22.06.2026, 03:00
Kamil Majchrzak w niedzielę wygrał swój pierwszy turniej rangi ATP. Dokonał tego w wieku 30 lat. Fot. Marcel van Plateringen PAP/Imago
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dobrze w ostatnich tygodniach grali polscy tenisiści i polskie tenisistki.
- Jak wielkie trudności napotkał na swojej tenisowej drodze Kamil Majchrzak kilka lat temu.
- Dlaczego Wimbledon jest turniejem, na którym Huberta Hurkacz może wrócić do wielkiej formy.