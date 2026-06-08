Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje mogą trafić do Niemiec i Włoch
Bruksela chce wzmocnić przemysł i hojnie wspiera projekty krytyczne z obszarów clean tech, baterii, biotechnologii i deep tech. Niestety polskie programy STEP są dużo bardziej rygorystyczne niż europejskie. Inwestorzy mogą pójść gdzie indziej.
08.06.2026, 05:50
Programy STEP mają wspierać rozwój technologii krytycznych w Europie. W Polsce na unijne fundusze mogą liczyć tylko firmy z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W innych krajach UE nie ma takich ograniczeń. Fot. Adobe, Freepick
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym różnią się wymogi dotyczące inwestorów, którzy ubiegają się o unijne dofinansowanie w Polsce i innych krajach UE oraz dlaczego eksperci uważają, że może to zaszkodzić gospodarce.
- Czy Polska wykorzystuje dostępne instrumenty wsparcia inwestorów.
- Jakie są efekty restrykcyjnego podejścia polskich urzędów do przyznawania dotacji.