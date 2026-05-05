Polska gra piłkarska chce podbić Brazylię. Pomóc ma umowa ze stadionem Maracanã
„Copa City” – gra strategiczna polegająca na organizowaniu meczów, niebawem wejdzie na rynek. Promować ją będą piłkarskie kluby – np. Arsenal – a także spółki zarządzające stadionami. Twórcy gry ogłosili we wtorek umowę z Maracaną, słynnym obiektem położonym w Rio de Janeiro.
05.05.2026, 16:01
Stadion Maracanã przedstawiony w grze „Copa City”. Obecnie, po zmniejszeniu, może pomieścić ok. 73 tys. kibiców. Fot. Triple Espresso
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym będą polegać zadania uczestnika gry „Copa City”.
- Które kluby piłkarskie podpisały umowy z producentami gry „Copa City”.
- Jak duży jest rynek gier w Brazylii i jak wypada ten kraj w zestawieniu z innymi państwami.