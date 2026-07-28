Kategoria artykułu: Biznes
Polska liderem produkcji drobiu w UE. „W Afryce i Azji chcemy budować markę Polish poultry"
– W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska trzykrotnie zwiększyła potencjał produkcyjny, a eksport dziesięciokrotnie. Chcielibyśmy, aby polski drób był jeszcze bardziej rozpoznawalny – mówi Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. W jakiej kondycji jest branża i co zdecyduje o jej przyszłości?
28.07.2026, 05:50
– W 2025 roku około 2,1 mln ton polskiego drobiu o wartości 6,6 mld euro trafiło na rynki eksportowe. Najważniejszym rynkiem pozostaje Unia Europejska i będzie nim również w przyszłości. To tam eksportowane są najbardziej wartościowe elementy kurczaka, przede wszystkim mięso z piersi. Jednocześnie bardzo zależy nam na rozwoju sprzedaży w Azji i Afryce. Z prognoz wynika, że to tam najszybciej będzie rosło zapotrzebowanie na mięso drobiowe – mówi Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie w UE i na świecie ma polski drób.
- Jakie są największe wyzwania na rynku drobiu.
- Gdzie sektor drobiarski upatruje szans na dalszy rozwój.