Kategoria artykułu: Sport
Polski tenis od środka. 80 milionów, by znaleźć nową Chwalińską
Kilka odbić piłki między Mają Chwalińską a ministrem sportu zainaugurowało program przeznaczający 80 mln zł na poprawę infrastruktury tenisowej w Polsce. Klub Chwalińskiej otrzymał 3 mln na budowę specjalnego ośrodka. Czy taka pomoc może być przełomem?
24.06.2026, 04:45
Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraz z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki. Spotkaniu w Bielsku-Białej, gdzie Chwalińska trenuje. Fot. Jarek Praszkiewicz/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są warunki uczestnictwa w programie modernizującym polską infrastrukturę tenisową.
- Jakie kontrowersje powstały po niedawnym spotkaniu ministra sportu z Mają Chwalińską.
- Ile turniejów z cyklu Lotto PZT Polish Tour odbywa się w Polsce?