Kategoria artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ ujawnia, jakie opcje są na stole. Zapowiada też pakt dla elektryfikacji gospodarki.
03.06.2026, 05:45
– Jeśli będziemy wszystko wrzucać w rachunek za prąd, to będzie on dla ludzi nie do przyjęcia – ostrzega Grzegorz Onichimowski, prezes PSE. Fot.: PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie opcje obniżenia rachunków za prąd Polaków są obecnie rozważane.
- Jakie rozwiązania mogłyby obniżyć koszty energii dla firm.
- Dlaczego Polska powinna elektryfikować gospodarkę.