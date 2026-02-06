Kategoria artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026, 16:05
Jesienią 2025 r. Qemetica zakończyła proces wygaszania produkcji sody w Janikowie. Fot.: Qemetica
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego europejski przemysł chemiczny znalazł się w trudnej sytuacji.
- Jak sytuację w branży ocenia polska branża chemiczna.
- Gdzie szans biznesowych szukają Qemetica i Grupa Azoty.