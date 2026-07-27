Kategoria artykułu: Biznes
Problemów z KSeF ciąg dalszy. Fiskus może uznać wizualizację za kolejną fakturę
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur towarzyszy przedsiębiorcom od kilku miesięcy. W tym czasie pojawiło się co najmniej kilka, niekiedy sprzecznych, interpretacji przepisów. Jedna z nich dotyczy wizualizacji faktury. Kiedy jest ona jedynie obrazem dokumentu z KSeF, a kiedy może zostać uznana za drugą fakturę?
27.07.2026, 04:45
„W kilku interpretacjach indywidualnych dopuszczono traktowanie wizualizacji faktury jako odrębnego dokumentu”. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy wizualizacja faktury (np. PDF) może zostać uznana za odrębną fakturę i wywołać skutki podatkowe.
- Jakie różnice między fakturą w KSeF a jej wizualizacją są dopuszczalne, a które mogą prowadzić do ryzyka zastosowania art. 108 ustawy o VAT.
- Jak przedsiębiorcy powinni przekazywać wizualizacje i dodatkowe informacje poza KSeF, aby uniknąć ryzyka podwójnego opodatkowania.