Kategoria artykułu: Biznes
Projekt Ascend Elements z nowym inwestorem. „Dysponujemy ponad 1 mld dolarów”
Kanadyjski fundusz private equity kupił od upadłej spółki z USA technologię i projekt w Polsce, czyli planowaną fabrykę pCAM w Opolu. Jego przedstawiciele odwiedzili Polskę. Teraz weryfikują projekt, rozmawiają z potencjalnymi klientami i rozważają, czy potrzebują partnera.
25.06.2026, 05:50
44-hektarowa działka, na której ma powstać fabryka pCAM firmy Ascend Elements. Niedawno odwiedzili ją przedstawiciele funduszu, który jest nowym właścicielem projektu w Polsce. Fot. materiały prasowe Kinterra Capital
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie jest budowa fabryki w Opolu.
- Co przedstawiciele funduszy Kinterra Capital sądzą o działce w Opolu i współpracy z instytucjami w Polsce.
- Kiedy zdecydują, jak będzie wyglądała fabryka w Opolu oraz czy zaproszą do współpracy partnera.