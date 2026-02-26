Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Przełom Sezon 1 Odc. 10
Przełom w edukacji. Jaka będzie szkoła przyszłości?
Kursy online, edukacja bez szkoły, AI jako nauczyciel to nie film science fiction ale realia edukacji. Czy to koniec tradycyjnych szkół i uczelni, czy sztuczna inteligencja zastąpi czy wesprze nauczycieli. I czy w tych realiach świadectwa i dyplomy mają dziś znaczenie?
26.02.2026, 04:00
- Jakie wystąpiły i nastąpią największe przełomy w edukacji.
- Jak edukacja adaptuje się do rozwoju technologicznego.
- Czy AI może być lepszym nauczycielem niż człowiek?