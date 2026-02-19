Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Przełom Sezon 1 Odc. 9
Partner programu:
Przełom w prywatności. Minął czas namysłu, trzeba działać
Bezprecedensowa dominacja gigantów technologicznych, którzy wiedzą o nas więcej niż kiedykolwiek, już niebawem może się pogłębić. Do naszych sypialni i kuchni wjeżdżają zautomatyzowane urządzenia, które dostarczą firmom informacji nie tylko o tym, co robimy w internecie, ale też poza nim.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zagrożenie dla prywatności może nieść domowy odkurzacz.
- Jaka droga ochrony prywatności jest najskuteczniejsza w sytuacji rosnącej liczby informacji zbieranych na nasz temat przez firmy technologiczne.
- Na czym polega „iluzja plastikowej słomki” w kontekście ochrony prywatności.