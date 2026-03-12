Allegro komentuje spór z InPostem, oczekuje orzeczenia na początku 2027 r.

Allegro oczekuje orzeczenia w postępowaniu arbitrażowym z InPostem na początku 2027 r. – poinformował prezes Allegro Marcin Kuśmierz. Jak ocenił, jest dość spokojny o przyszłość tego postępowania.

– Jesteśmy w postępowaniu arbitrażowym. (…) Nasza optyka się nie zmieniła. Realizujemy umowę zgodnie z duchem i zapisami tego, na co się umówiliśmy z InPostem – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz na konferencji prasowej.

– Jesteśmy dość spokojni, jeśli chodzi o przyszłość tego postępowania. Myślę, że możemy się spodziewać orzeczenia na początku 2027 r. (…) Jesteśmy w pełni współpracujący – dodał prezes.

We wrześniu 2025 r. InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego. Właściciel sieci paczkomatów nałożył na największą platformę e‑commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Allegro uznaje roszczenia za bezpodstawne.

Allegro planuje włączyć usługi do oferty, pierwsze pilotaże w najbliższych tygodniach

Oprócz tego na konferencji po publikacji najnowszych wyników finansowych spółki, Grupa Allegro zapowiedziała m.in., że chce uzupełnić portfel produktowy o usługi, a pierwsze pilotaże ruszą już w najbliższych tygodniach.

– Poszerzamy portfolio produktów na marketplace o zupełnie nowe kategorie, o zupełnie nowe produkty oraz – co jest nowością – niedługo znajdą się również usługi. Będziemy testowali na przykład segment związany z turystyką, segment związany ze zdrowiem, co fantastycznie się łączy z ofertą już istniejących produktów w poszczególnych bliźniaczych kategoriach – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz na czwartkowej konferencji.

– Patrzymy na usługi jak na motor do wzrostu. Chcemy zwiększyć atrakcyjność platformy dla klientów i partnerów. (…) Chcemy podążać za klientem – dodał.

Jak poinformował, pierwsze pilotaże i testy z nowymi partnerami rozpoczną się wkrótce.

– W najbliższych tygodniach pierwsze pilotaże, pierwsze testy z nowymi partnerami, w zupełnie nowych kategoriach usługowych, do tej pory nieobecnych nie tylko w Allegro, ale też w innych marketplace'ach. Myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczymy rynek – powiedział.

Prezes poinformował, że współpraca będzie realizowana w modelu marketplace, co oznacza, że ryzyko przeniesione jest na partnerów. Prace z niektórymi partnerami są na zaawansowanym etapie.

Kuśmierz dodał, że jednocześnie spółka przyciąga też do swojego marketplace kolejne marki.

Po publikacji wyników za IV kwartał 2025 r. rano, na obecną chwilę kurs Allegro notuje w czwartek wzrosty rzędu 2,5 proc.

