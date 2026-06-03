Kategoria artykułu: Biznes
Rekomendacje tracą blask. AI przejmuje ocenianie atrakcyjności ofert
78 proc. Polaków kupuje online, a mimo to sprzedawcy mają coraz większy problem z domknięciem sprzedaży. Banery stają się niewidzialne, „inni klienci kupili też" nie przyciąga uwagi konsumentów, a do procesu zakupowego coraz śmielej wkraczają agenci AI. Kto jest odbiorcą rekomendacji – człowiek czy maszyna?
03.06.2026, 03:00
Rosnąca rola agentów AI zmienia zasady e-commerce, stawiając sprzedawcom nowe wyzwanie: jak skutecznie przekonać do zakupu nie tylko człowieka, ale także algorytm. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego klasyczna personalizacja i rekomendacje typu „klienci kupili również” tracą skuteczność w e-commerce.
- Czym jest „paradoks personalizacji” i dlaczego konsumenci coraz częściej ignorują tradycyjne komunikaty marketingowe.
- Jak sztuczna inteligencja zmienia sposób podejmowania decyzji zakupowych przez klientów