Budimex z rentownością najwyższą od 60 lat. Kwitną inwestycje za granicą

W 2025 r. Budimex wypracował 892 mln zł zysku operacyjnego – w samym IV kwartale wyniósł on 383 mln zł. Firma osiągnęła również 9,4 mln zł przychodów – o 3,5 proc. więcej niż w 2024 r. Bardzo dobre wyniki finansowe pozwoliły na wypłacenie dywidendy po raz 17. Budimex osiągnął jednocześnie rekordowy poziom rentowności, najwyższy od ponad 60 lat – w części budowlanej 9,5 proc. w stosunku do 8,2 proc. w roku ubiegłym. Największym sektorem działalności firmy jest segment budowlany.

– Udało nam się utrzymać wyraźny wzrost skali działalności, podwoiliśmy przychody w ciągu dekady. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego w niektórych latach – pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie – utrzymaliśmy solidną rentowność operacyjną. Konsekwentnie budujemy portfel zamówień, który dziś jest dwukrotnie większy niż 10 lat temu – mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.

Czynniki te, według prezesa firmy, stanowią „solidny fundament na kolejne lata”.

Przede wszystkim dywersyfikacja

Firma zakończyła ubiegły rok rekordowym portfelem zamówień w wysokości 16,2 mld zł. Z kolei wartość kontraktów, które dopiero czekają na podpisanie, spółka wycenia na ok. 6 mld zł. W 2026 r. spodziewa się więc „znaczących wzrostów”, a w najbliższych latach – powrotu do wartości portfela zamówień na poziomie ok. 18 mld zł. Pięć kluczowych umów podpisanych przez Budimex w 2025 r. to głównie inwestycje z segmentu drogowego – umowy o łącznej wartości 2,2 mld zł – i kolejowego. Spółka jest również obecna w segmencie elektroenergetycznym. W planach jest rozwój w sektorach odnawialnych źródeł energii i data center.

– Patrząc na rozkład portfela zamówień, cieszy nas to, że jesteśmy spółką bardzo zdywersyfikowaną. Poprawia to naszą rentowność i zabezpiecza naszą działalność. W momencie, kiedy któryś segment ma zawahania, skupiamy się na rozwoju i na kolejnym segmencie – mówi Artur Popko.

W tzw. „poczekalni” Budimex ma kontrakty za 5,8 mld zł. Największe z nich to m.in. budowa linii kolejowej Podłęże – Gdów o wartości 1,8 mld zł czy zaprojektowanie wykonania robót na linii E20 na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa za 1,9 mld zł. W kolejce jest również budowa tłoczni gazu Lwówek o wartości 434 mln zł (ten kontrakt został już podpisany) i budowa S8 Wrocław – Płock o wartości 312 mln zł, który również został już podpisany.

Z kolei wśród „Top 5” już realizowanych kontraktów Budimeksu znalazły się m.in. budowa sześciu odcinków drogi ekspresowej S10 za 2,5 mld zł (zaawansowanie 6 proc.). Większość z odcinków uzyskała już pozwolenie na rozpoczęcie prac, dlatego Budimex spodziewa się z nich dużych przychodów jeszcze w tym roku. Kolejne duże inwestycje to linia kolejowa Kościerzyna – Somonino za 1,1 mld zł (zaawansowanie 14 proc.), linia kolejowa E65 Tychy – Most Wisła o wartości 860 mln zł (ponad 60 proc.). Ostatnie kontrakty dotyczą linii kolejowej 104 i drogi S17 – oba mają wartość przekraczającą 700 mln zł i wysoki stopień zaawansowania.

Z nadzieją w segmentach dróg i kolei

Niezwykle obiecująco dla Budimeksu jawi się segment drogowy. Wartość portfela zamówień firmy w drogach wynosi na ten moment 9 mld zł. W 2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzyła 30 ofert dla dużych przetargów (powyżej 100 mln zł) o łącznej wartości ok. 12,6 mld zł. Aż ponad 10,5 mld zł spośród otworzonych ofert to postępowania, które nie zostały podpisane w ubiegłym roku. Ich wynik wciąż więc jest w grze. W 2026 r. GDDKiA planuje wydatki na poziomie ok. 20 mld zł i oddanie do użytku 290 km nowych dróg. Planowana wartość przetargów do ogłoszenia w bieżącym roku jest podobna do tej z 2025 r. Obejmie drogi o długości około 260 km.

– Mimo wszystko podchodzimy bardzo selektywnie do tych przetargów i racjonalnie przedstawiamy nasze oferty, nie bierzemy udziału w walce cenowej. Przetargi, które mają być ogłoszone przez GDDKiA, to rząd wielkości blisko 12 mld zł. Liczymy, że sytuacja rynkowa się ustabilizuje i że będziemy efektywnie w nich uczestniczyli – mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimeksu.

Także PKP Polskie Linie Kolejowe zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły cykl zwiększonego zakresu inwestycji. Przetargi o wartości 12,3 mld zł, które zostały otwarte w poprzednim roku, wciąż oczekują na podpisanie. Na kolei i w branży elektroenergetycznej wartość portfela zamówień Budimeksu przekracza 3 mld zł.

– Złożyliśmy 10 ofert w postępowaniach dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych i PKP PLK, jednak na rynku trwa bardzo duża walka i proces podpisania wygranych umów się wydłużył. Są one w poczekalni – to 3,2 mld i mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda się te cele podpisać – mówi Cezary Łysenko.

Jak dodaje, perspektywy pozostają bardzo dobre. W segmencie budownictwa przemysłowego Budimex liczy przede wszystkim na realizację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Dalsza ekspansja na rynkach ościennych

Firma chce również umacniać pozycję na rynkach ościennych, na których jest już obecna. Kluczowy dla Budimeksu jest przede wszystkim rynek niemiecki. Obecnie portfel zamówień wynosi tam 354 mln zł z ponad 800 pracownikami na pokładzie – w większości w segmencie usługowym. W Czechach i na Słowacji Budimex realizuje projekty drogowe i hydrotechniczne. Ma tam również kontrakty o wartości niemal 500 mln zł i ponad 300 pracowników. Firmę interesują zwłaszcza kontrakty w Czechach. ŘSD – czeski odpowiednik GDDKiA – planuje przetargi na poziomie 7 mld zł. Na kolei będzie to natomiast 50 mld zł.

– Od blisko roku prowadzimy dialog konkurencyjny związany z drogą D-35 w formule PPP. Jesteśmy tam zakwalifikowani jako jeden z pięciu podmiotów, który był uprawniony do tego dialogu. Jesteśmy w tak zaawansowanej fazie, że zostało już nas tylko trzech, w tym z Polski tylko my – mówił Cezary Łysenko.

Istotnym rynkiem dla Budimeksu są również państwa bałtyckie. Firma podpisała w ubiegłym roku umowę na część projektową Rail Baltiki w Estonii. Aktualnie zbliża się do zakończenia tego procesu. Także wartość porozumień kontraktowych Budimeksu, podpisanych na Łotwie, przekroczyła 190 mln euro (ponad 800 mln zł).

– Jeśli chodzi o Litwę, złożyliśmy ofertę na realizację Rail Baltiki, bo głównie na tym się skupiamy. Niestety żadna z naszych ofert nie była najkorzystniejsza, natomiast w dalszym ciągu nie rezygnujemy z realizacji projektów, szczególnie związanych właśnie z tą inwestycją. Patrzymy też z optymizmem na kolejne etapy, które mają być ogłaszane. Rail Baltica to główny projekt, na którym opiera się nasza obecność w państwach bałtyckich – mówił Cezary Łysenko.