Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UMCS: Jeśli chcemy zatrzymać absolwentów w Lublinie, musimy tworzyć atrakcyjne miejsca pracy (WYWIAD)
– Rola uniwersytetów regionalnych jest inna niż tworzenie patentów. Uczelnie, takie jak nasza, powinny napędzać rozwój regionu. Jest jeden warunek – region musi mieć pomysł na to, w jakim kierunku i na podstawie jakich specjalizacji chce się rozwijać – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS w Lublinie.
25.06.2026, 05:15
– Problem odpływu młodych ludzi dotyczy wielu miast reionalnych. Warszawa, Kraków czy Poznań drenują absolwentów z całego kraju. Dlatego staramy się budować ekosystem akademicko-miejski, żeby miasto wiedziało, czego oczekują młodzi ludzie – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. Fot. UMCS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nowe kierunki studiów UMCS w Lublinie uruchamia w tym roku.
- Czy uczelnia potrzebuje studentów z zagranicy.
- Jak można zahamować odpływ młodych ludzi z Lubelszczyzny.