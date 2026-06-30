Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Rewolucja w Salesmanago. Manago AI odciąży marketerów w e-commerce
Rebranding i strukturalna zmiana oferty w kierunku sztucznej inteligencji wieńczy transformację firm Thulium i Leadoo po przejęciach. Technologiczna grupa wykorzystała AI, by pracę zajmującą dni skrócić do kilku minut. Chce w ten sposób umocnić pozycję w Europie.
30.06.2026, 09:00
Salesmanago, którym kieruje Phil Draper, to już Manago AI. Skuteczności nowej oferty opartej na sztucznej inteligencji chce dowieść w pierwszej kolejności w Polsce. Platforma automatyzująca pracę marketerów została jednak od razu przygotowana z myślą o globalnej sprzedaży. Fot. materiały prasowe/Manago AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega rewolucyjna zmiana w Salesmanago.
- Jakie efekty ma przynieść rebranding i zmiana oferty.
- W jakie rynkowe trendy, zdaniem ekspertów, wpisuje się transformacja polskiej firmy.