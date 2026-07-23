Kategoria artykułu: Polityka
Rok po rekonstrukcji. „Ostatni dzwonek dla rządu”?
Ubiegłoroczna rekonstrukcja rządu przyniosła spore przetasowania personalne. Mimo zmian w kierownictwie resortów nie udało się zrealizować wszystkich zapowiedzi, a szanse na spełnienie części z nich są coraz mniejsze.
23.07.2026, 05:15
Mija rok od rekonstrukcji rządu. Jak wyglądał ten rok w wykonaniu nowych ministrów? Na pierwszym planie: minister sportu Jakub Rutnicki, minister energii Miłosz Motyka, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i ministra kultury Marta Cienkowska. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest polityczna kondycja rządu rok po rekonstrukcji.
- Jak wyglądał rok pracy powołanych wówczas ministrów.
- Co, zdaniem ekspertów, mogą zrobić rządzący, żeby poprawić notowania.