Kategoria artykułu: Biznes
Inwestycje budowlane trafiają do zamrażarki. Co się dzieje z rynkiem mieszkań i magazynów
Wysokie koszty finansowania, niepewność gospodarcza i większa ostrożność kapitału sprawiają, że szybko rośnie liczba projektów odkładanych na później. Więcej jest wstrzymanych budów niż nowych inwestycji w hotele i magazyny. Z mieszkaniami jest lepiej. Ale tylko trochę.
09.06.2026, 05:50
W okresie od maja zeszłego roku do kwietnia tego roku wartość inwestycji mieszkaniowych wstrzymanych wyniosła ok. 33,2 mld zł wobec ok. 34 mld zł projektów rozpoczynanych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego liczba inwestycji trafiających do „zamrażarki” szybko rośnie w mieszkaniówce, logistyce, biurach i hotelarstwie.
- Co stoi za większą ostrożnością inwestorów i zmianą modelu finansowania nowych projektów budowlanych.
- Które segmenty rynku mogą przejąć rolę motorów napędowych branży budowlanej w najbliższych latach.