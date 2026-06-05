Kategoria artykułu: Biznes
Ceny mieszkań pod presją. O obniżkach można tylko pomarzyć
Optymizm deweloperów wyraźnie osłabł. Coraz mniej firm spodziewa się przyspieszenia sprzedaży mieszkań, większość nadal nie chce obniżać cen. Pytanie, czy słabszy popyt wystarczy, by mieszkania zaczęły realnie tanieć.
05.06.2026, 05:00
– Klientów jest mniej, decyzje zakupowe trwają dłużej, a sama obecność zainteresowanego nie oznacza już szybkiej transakcji – zauważa Robert Chojnacki z portalu Tabelaofert. Fot. GettiImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ceny mieszkań pozostają stabilne mimo słabszej sprzedaży.
- Czy deweloperzy już dziś obniżają ceny mieszkań, ukrywając to pod promocjami i rabatami.
- Co musiałoby się wydarzyć, aby na rynku pojawiły się przeceny mieszkań.