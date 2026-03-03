Kategoria artykułu: Biznes
Rynek nieruchomości na Bliskim Wschodzie pod presją geopolityki. Kapitał nie ucieka, ale zmienia kierunek
Zamknięta przestrzeń powietrzna i eskalacja napięć wokół Iranu wystawiły rynki Zatoki Perskiej na test odporności. Dotyczy to szczególnie Dubaju, gdzie rynek nieruchomości rozwijał się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Czy ten Emirat pozostanie bezpieczną przystanią dla kapitału? Czy geopolityka wyhamuje transakcje i turystykę? Pierwsze sygnały są jasne – paniki nie ma, ale ostrożność rośnie.
03.03.2026, 04:00
W Dubaju sprzedaż nieruchomości w 2025 r. wyniosła rekordowe 187 mld dolarów w ponad 215 tys. transakcji. Każda eskalacja napięć geopolitycznych w regionie naturalnie powoduje, że część inwestorów na chwilę zatrzymuje się i dokładniej analizuje ryzyko. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak eskalacja konfliktu Iran–USA–Izrael wpływa na rynek nieruchomości w Dubaju i krajach Zatoki Perskiej.
- Czy rosnące napięcia geopolityczne powodują odpływ kapitału z regionu.
- W jaki sposób zakłócenia w turystyce przekładają się na segment najmu krótkoterminowego i inwestycje mieszkaniowe w ZEA.