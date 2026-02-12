Kategoria artykułu: Biznes
Sądny dzień dla JSW. Pracownicy zdecydują o przyszłości węglowej spółki
W czwartek 12 lutego pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zagłosują za przyjęciem lub odrzuceniem porozumienia zawieszającego niektóre świadczenia pracownicze. – Bez obniżenia tych kosztów JSW prawdopodobnie czeka upadłość układowa albo sanacyjna – twierdzi Jakub Szkopek, analityk Erste Group. Emocje w załodze buzują, a politycy, zamiast je studzić, dolewają oliwy do ognia.
12.02.2026, 05:30
Protest pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach 12 grudnia 2025 r. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images
